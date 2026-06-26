Aprietan para fichar a Koke y convencerlo de que abandone el Atlético de Madrid

El centrocampista renovó por una temporada más, a pesar de su veteranía, después de ser titular prácticamente indiscutible para su entrenador Diego Pablo Simeone. A sus 34 años, el Atlanta United de la MLS está intentando reclutarlo para que cambie de aires inmediatamente

En el Atlético de Madrid miran de reojo la situación de Koke Resurrección, su gran capitán y una de sus leyendas. El centrocampista renovó, finalmente, por una temporada más después de realizar una campaña a un gran nivel en la que demostró que es capaz de seguir rindiendo en la élite a pesar de sus 34 años. El canterano está totalmente centrado en el Atlético de Madrid, pero le llegan cantos de sirena ya que el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos está por la labor de convencer al madrileño que lo mejor es un cambio de aires ya.

El Atlanta United de la MLS de Estados Unidos está en conversaciones con los representantes de Koke y con el propio futbolista, según apunta el compañero Matteo Moretto, para que el centrocampista se una a su equipo una vez acabe el Mundial 2026 que es cuando se reanudará la competición. Un movimiento que parece poco probable pero que queda en manos del propio futbolista que el Atlético de Madrid va a respetar siempre la decisión de su capitán quien tiene en su mano cuando dar por acabada su etapa en el equipo de su vida.

Lo normal sería que Koke no aceptara la propuesta y aparcara su cambio de aires hasta el final de la siguiente temporada cuando ya tendría 35 años. El centrocampista sigue siendo importante en el Atlético de Madrid en el cual fue clave para llegar a un final de la Copa del Rey y a las semifinales de la UEFA Champions League. De hecho el capitán disputó 56 partidos y 3.610 minutos, dejando así claro que aún le queda cuerda para rato.

El Atlético de Madrid, pendiente de la decisión de Koke para reforzar o no la posición de centrocampista

El Atlético de Madrid no pierde de vista lo que pueda suceder con Koke Resurrección ya que si hay sorpresa y el canterano decide marcharse, el club rojiblanco estará obligado a realizar un esfuerzo y fichar a más jugadores en la posición de centrocampista.

Actualmente, el Atleti cuenta con el propio Koke, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, más los jóvenes Obed Barrios y Rodrigo Mendoza, que ambos pueden salir cedidos. Esto hace que en caso de que Koke decida fichar por el Atlanta United de la MLS, el club rojiblanco tendría que al menos fichar a dos jugadores más.

Con todo, en el Atlético de Madrid no esperan que Koke abandone el equipo en este mercado de fichajes de verano.