Luis Suárez da la cara por Julián Álvarez y pone su caso de ejemplo: "Yo salí a pedir disculpas"

El delantero uruguayo entiende perfectamente que el argentino quiera fichar por el FC Barcelona, pero al mismo tiempo avisa de que la situación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid aún se puede reconducir tal y como a él le pasó en el Liverpool

Se viven momentos tensos entre en el Atlético de Madrid y Julián Álvarez después de que el delantero haya declarado de manera pública que quiere irse para, presumiblemente, irse al FC Barcelona. El club rojiblanco, de momento, no entiende a la petición del argentino y está rechazando la opción de traspasarlo. Ante esta situación, Luis Suárez, quien jugó tanto en el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, ha dicho que comprende perfectamente lo hecho por Julián Álvarez porque él mismo se lo hizo al Liverpool, pero cree que la relación aún puede arreglarse.

Luis Suárez cree que el FC Barcelona sería mejor con Julián Álvarez

Luis Suárez, mítico delantero uruguayo, ha señalado que Julián Álvarez sería un gran fichaje para el FC Barcelona. "El FC Barcelona y cualquier equipo del mundo lo va a querer y va a querer pagar lo que sea porque tiene una buena descarga, tiene un buen movimiento entre los centrales, ayuda mucho defensivamente a correr entre los centrales, va a tener extremos que le brinden muchas asistencias, muchas pelotas, es un jugador rápido, con potencia", ha dicho en El Larguero.

Por el momento, el Atlético de Madrid no acepta ninguna oferta del FC Barcelona a pesar de que el club catalán está dispuesto a ofrecer unos 120 millones de euros. El equipo rojiblanco se remite a la cláusula de rescisión que tiene el argentino que se eleva a unos 500 millones de euros.

Luis Suárez opina que la relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid aún se puede salvar

Luis Suárez ha señalado que él también se declaró en rebeldía en el Liverpool al igual que ha hecho Julián Álvarez. "También digo que cuando uno se declara en ese momento de querer dar un paso al costado, de un cambio, a mí me tocó la misma posibilidad cuando yo estaba en el Liverpool cuando declaré que me quería ir al Arsenal en 2013 y vino el capitán, vino Gerrard en ese momento porque el Arsenal jugaba en el Champions y el Liverpool no y yo me quería ir, quería jugar Champions y vino Gerrard y me convenció a mí de quédate acá porque este año no te podés ir al Arsenal porque vas a hacer un gran año y nosotros lo vamos a hacer, te vamos a ayudar y el entrenador y el club y todo, te vas a poder ir al Barcelona, a Real Madrid, al Bayern Munich, a donde vos quieras, te vas a decidir, pero este año quédate acá".

El delantero uruguayo ha dicho que él se quedó finalmente en el Liverpool, que pidió disculpas y todo se arregló. Una situación que no descarta que se produzca entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid. "A mí me convenció, yo salí a pedir disculpas en ese momento porque no habían sido buenas las declaraciones, me entregué por completo al Liverpool y a los dos o tres partidos la gente ya me amaba y fue mi mejor temporada en el Liverpool. A lo que voy con eso, que mismo lo que pasó con Julián, pues el Cholo, la gente, lo que sea, poder convencerlo de que este año no puede ser el año del Atlético, se puede quedar, es que el fútbol es muy intrascendente, nunca sabés, capaz que Julián se planta y dice, ya está, ya es mi decisión, pero va en cada uno, ¿no?".