Simeone defiende a Julián Álvarez y confirma cuatro bajas

El entrenador del Atlético de Madrid ha dicho que el delantero argentino hizo una gran final de la Copa del Rey a pesar del penalti que falló en la tanda. El entrenador del equipo rojiblanco no va a poder contar con Sorloth, Lookman, Giménhez y Hancko en el partido contra el Elche

Sin tiempo para asimilar la derrota contra la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid regresa a la competición para enfrentarse al Elche CF en un nuevo partido de LaLiga. Un encuentro en el que Diego Pablo Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, no podrá contar con cuatro jugadores importantes (Sorloth, Lookman, Giménez y Hancko), pero sí con Julián Álvarez al que ha defendido por algunas críticas que el argentino ha recibido por fallar uno de los penaltis en la tanda de la final de la Copa del Rey.

Simeone ha confirmado las bajas de cuatro futbolistas para este partido contra el Elche CF. "Sorloth y Lookman... veremos cómo se recuperan de esta pequeña lesión que han tenido y, bueno, esperemos que se recuperen de la mejor manera para el sábado, que es posible, por lo que dicen los médicos, que son más entendidos. A partir de ahí José Giménez no creo que contemos todavía. Y con Hancko, está evolucionando muy bien y esperamos seguir en este proceso para ver si el sábado también nos puede ayudar".

El entrenador del Atlético de Madrid no ha querido desvelar si va a contar con Oblak y con Pablo Barrios. "Todavía no tengo decidido, como siempre les cuento, quién va a empezar mañana, pero obviamente tengo una idea. Oblak está mejor y Barrios también está empezando a crecer, así que ojalá que en estos partidos que tenemos por delante nos puedan ayudar".

Simeone defiende a Julián Álvarez y afirma que tienen que seguir adelante

Por otro lado, Simeone ha defendido a Julián Álvarez cuando ha sido preguntado por las críticas que ha recibido el argentino tras fallar el penalti en la final de la Copa del Rey. "La verdad es que Julián Álvarez fue un partidazo".

Simeone ha dicho también que el Atlético de Madrid tiene que seguir delante después de perder la final de la Copa del Rey. "Lo primero es aceptarlo. Al otro lado hay otro equipo que quiere ganar y hace méritos para ganar. La vida es aceptar el aprendizaje de los caminos que tenemos por delante".

El argentino ha abogado por centrarse en los importantes retos que le quedan por delante en esta temporada, siendo uno de ellos la UEFA Champions League. "Nosotros tenemos que volver a empezar como siempre sucede cuando se termina una competencia importante como la que tuvimos los otros días. Volver a empezar, recentrarnos en el partido de mañana, poner nuestra energía en hacer las cosas bien y, a partir de ahí, seguir compitiendo el sábado y ya, cuando se acerque la competencia de la Champions, llegar de la mejor manera. Pero, para llegar de la mejor manera ahí, tenemos que empezar estando bien mañana".

Por último, ha hablado sobre la afición del Atlético de Madrid. "Nosotros le hemos dado las sensaciones de llegar a ese lugar, de creer en lo que estamos trabajando. Cuando llegas a esos lugares después te puede tocar o no... La gente fue increíble el otro día. Cualquier palabra de agradecimiento. Ustedes buscan mensajes para que la gente se sienta víctima y no somos víctimas de nada, hay que ir a por lo que tenemos como siempre: trabajando".