Eric García, sobre la polémica arbitral: "Normalmente nos sale cruz a nosotros y a otros clubes no tanto"

El zaguero del conjunto blaugrana se moja acerca de la eliminación del Barcelona en la Champions League a manos del Atlético de Madrid y destaca, en relación a la actuación arbitral, que "hay decisiones extrañas y que cuestan de entender"

El central del FC Barcelona, Eric García, no ha esquivado la polémica arbitral en torno a los cuartos de final de la Champions League. El conjunto blaugrana cayó derrotado ante el Atlético de Madrid, que doblegó al Barcelona en la ida y resistió a la vuelta. Las decisiones arbitrales tomadas en ambos partidos no han gustado al Barcelona, que ya emitió una queja a la UEFA por el arbitraje sufrido. El zaguero, que fue expulsado en el partido de vuelta, no se cortó a la hora de opinar sobre lo ocurrido y deja entrever que el trato entre clubes es diferente. "Normalmente nos sale cruz a nosotros y a otros clubes no tanto", subraya Eric García.

Eric García: "Normalmente nos sale cruz a nosotros y a otros clubes no tanto"

En un acto solidario celebrado en Barcelona, el central repasó la temporada hasta la fecha, haciendo especial hincapié en la eliminación de la Champions League a manos del Atlético de Madrid y con las pertinentes polémicas arbitrales que rodean a la eliminatoria. "Ni en la ida ni en la vuelta nos salieron las cosas de cara. No es todo responsabilidad de los árbitros, hay decisiones extrañas y que cuestan de entender, pero tuvimos 180 minutos para hacer nuestro trabajo", argumentó. Y, al ser preguntado por la actuación arbitral, agregó: "Normalmente nos sale cruz a nosotros y a otros clubes no tanto. Son cosas que pasan en el fútbol". El tema de las actuaciones arbitrales fue a más tras la eliminación después de que el Barcelona emitiese un comunicado a la UEFA denunciando los errores arbitrales, según la directiva, que habían perjudicado al equipo blaugrana.

LaLiga, el objetivo del Barcelona

Pero los cuartos de final de la Champions League ya es historia y queda en el pasado, algo en lo que no se quiere estancar ni Eric García ni el Barcelona, que mira al futuro con los 7 partidos restantes del torneo liguero. "LaLiga es el premio a la regularidad y estamos haciendo las cosas muy bien. Que te elimine el Atlético de Madrid en la 'Champions' y en la Copa del Rey es jodido, pero no quita mérito a lo que hemos hecho en LaLiga. La ventaja que tenemos es buena y habla muy bien de cómo estamos haciendo las cosas", afirmó en un acto solidario celebrado este lunes en Barcelona.

Con todo, el futbolista catalán se centra en revalidar lo antes posible el título, por lo que, si pudiera elegir, preferiría levantarlo matemáticamente antes de medirse al Real Madrid en el clásico del 10 de mayo. "Si el Real Madrid nos tiene que hacer el pasillo, quiere decir que hemos ganado LaLiga y, como he dicho que quiero ganarla lo antes posible, ya te doy la respuesta", afirmó al ser preguntado por si prefiere celebrar el título antes del clásico o ganando al eterno rival en el Spotify Camp Nou.