El Barcelona vuelve a quejarse a la UEFA por los arbitrajes

El club blaugrana vuelve a cargar contra la UEFA en un comunicado dónde señala a los árbitros en su eliminación de la Champions League a manos del Atlético de Madrid

La eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Champions League sigue dando mucho de que hablar, especialmente en el club catalán que ha vuelto a presentar una queja a la UEFA por los arbitrajes sufridos. Según relatan los blaugranas, algunas de las decisiones tomadas por los jueces del encuentro "no se ajustan a las reglas del juego" y se sienten perjudicados por dichas actuaciones arbitrales. Así lo ha explicado en Barcelona en un comunicado emitido en sus redes sociales.

"El club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron diversas decisiones arbitrales que no se ajustan a las reglas del juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una intervención inadecuada del VAR en acciones de clara trascendencia", señala el escrito. Además, El Barcelona defiende que "la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partido y en el resultado final de la eliminatoria", lo que comportó "un perjuicio deportivo y económico significativo para la entidad". Mediante esta reclamación, el club reitera "las solicitudes realizadas a la UEFA anteriormente" y, a la vez, se ofrece "a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral para garantizar la aplicación más rigurosa, justa y transparente de las reglas del juego".

El Barcelona sigue sumando quejas contra la UEFA

Esta no es la primera queja que ha presentado el Barcelona a la UEFA tras la eliminación de la Champions League a manos del Atlético de Madrid. El conjunto catalán ya presentó una queja formal a la UEFA, tras el partido de ida de los cuartos de final contra el Atlético de Madrid por sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs, una reclamación que fue rechazada por el Comité de Control, Ética y Disciplina de dicho organismo. Además, tras la victoria rojiblanca, Joan Laporta, presidente del club se pronunció acerca de lo vivido sobre el terreno de juego y que, bajo su punto de vista, perjudicó al Barcelona.

"Es intolerable lo que nos han hecho. Ya en el partido de ida no nos pitaron un penalti que era de libro y además nos expulsaron a un jugador cuando era una tarjeta amarilla porque Giuliano no tenía la pelota controlada. El árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar por una roja que nos perjudicó mucho", subrayaba Laporta que fue más allá. "Las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta más de lo mismo. Koundé podía llegar perfectamente a la pelota, Eric no era el último hombre. El árbitro pitó amarilla y el VAR le hizo rectificar otra vez. El gol de Ferran era gol, el penalti a Olmo era penalti, la agresión a Fermín es intolerable. Le han abierto la parte del labio. Ni tarjeta. No es admisible", sentenciaba el presidente culé.