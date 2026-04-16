Pubill zanja la polémica con el Barcelona en Champions League: "No se puede pitar nunca"

El defensor del Atlético de Madrid fue cuestionado sobre las manos dentro del área por las que fue protagonista en la ida de cuartos ante los de Hansi Flick y que protestaron los blaugranas sin conseguir nada a cambio. Cardoso también atendió a los medios en el 'Media Day' previo a la final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid será el único representante del fútbol español en las semifinales de la Champions League tras eliminar al Barcelona en cuartos y habiendo caído también el Real Madrid. Esta eliminación del Barcelona ante el Atlético de Madrid no estuvo exenta de polémica ya que en el partido de ida, hubo una acción en la que Pubill tocó el balón dentro del área con la mano para colocar el esférico en la línea del área pequeña y sacar de portería.

El Barcelona protestó esta acción sobre el terreno de juego y el árbitro decidió no señalar nada. Este jueves, en el 'Media Day' previo a la final de Copa del Rey que disputará el Atlético de Madrid este próximo sábado ante el Real Sociedad, el propio Marc Pubill dio su versión de lo ocurrido el pasado ocho de abril en el Spotify Camp Nou.

Marc Pubill da carpetazo a la mano en la ida de cuartos de la Champions League ante el Barcelona

Marc Pubill fue contundente y tras aludir a la versión de la UEFA, recordó su opinión sobre la acción de la que se quejó el Barcelona con vehemencia: "La versión ya la dio la UEFA, así que no hace falta. Está claro cuál es mi opinión, que no se puede pitar nunca, así que no tengo nada más que decir". Dejando atrás la Champions League y centrándose en la Copa del Rey, Pubill reconoció que fichó por el Atlético de Madrid para disputar este tipo de encuentros: "Una final de Copa es algo muy bonito. Fiché por este gran club para jugar partidos así. Viene el momento más bonito de la temporada, también el más complicado y hay que estar enchufados".

Marc Pubill trató de quitarle el papel de favorito al Atlético de Madrid y se lo achacó más al entorno: "Eso es más desde fuera. Nos lo hemos merecido, como se lo han merecido ellos. La Real es un gran equipo y ojalá que pueda caer de nuestro lado". Marc Pubill ya sabe lo que es disputar una final como la olímpica con la Selección española. El ex del Almería dejó claro que no es lo mismo: "Son cosas muy distintas. Cuando se juega una final se gana. Vamos a demostrar a la afición que no nos vamos a dejar nada y vamos a ganar. El equipo está en perfectas condiciones y vamos a dejarlo todo".

Marc Pubill pide el apoyo de la afición del Atlético de Madrid y elogia a Oyarzabal

Marc Pubill pidió que la afición del Atlético de Madrid apoye a los de Simeone el próximo sábado en el Estadio de la Cartuja y de paso mandó un mensaje para que reine el buen ambiente entre ambas aficiones: "Ojalá que las hinchadas apoyen a ambos equipos por igual, se lleven bien, que no haya problemas, seguro que nuestra afición va a dar la talla. La afición del Atlético es la mejor afición del mundo, no me lo quiere imaginar cómo será celebrando algo". Por último, Pubill elogió a Oyarzabal y lo calificó de estrella: "Es una estrella, un gran jugador y nos tocará pararlo".

Cardoso, dispuesto a llevarse la Copa del Rey con el Atlético de Madrid

Johnny Cardoso fue otro de los que atendió a los medios de comunicación este jueves y el centrocampista no escondió que está emocionado por poder pelear por un título en la que es su primera campaña con los colchoneros: "Cuando fiché fue para vivir estas cosas, me emociona mucho más vivir estos partidos en mi primera temporada. Es un encuentro único, una final, sabemos que es un encuentro clave y estamos listos".

Cardoso insistió en el sueño que está viviendo en el Atlético de Madrid: "Siempre quieres conquistar grandes cosas debes jugar muchos partidos. Estamos listos para todo, tenemos que hacer un esfuerzo más y el equipo está listo y preparado para eso. Desde el principio que llegué estoy ilusionado para lograr grandes cosas. Estoy aquí viviendo un sueño. Pasamos por rachas malas y positivas durante la temporada y ahora toca disfrutar de cada partido y cada momento".