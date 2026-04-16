El Atlético de Madrid tendrá 'desventaja' en las semifinales de Champions League ante el Arsenal

El cuadro dirigido por Simeone, tras eliminar al Barcelona, tendrá tres partidos antes de recibir a los de Mikel Arteta. Los colchoneros aún tienen por delante la final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid consiguió este pasado martes el billete para semifinales de Champions League tras eliminar al Barcelona en un partido de vuelta que no estuvo exento de polémica y del que aún le siguen dando vuelta en el cuadro culé. El Atlético de Madrid, tras confirmarse la eliminación del Real Madrid este pasado miércoles ante el Bayern de Múnich en cuartos de final de la Champions, será el único representante español en la penúltima ronda de la máxima competición continental de clubes.

Más allá de esto, el Atlético de Madrid es el único de los cuatro equipos que han llegado a estas semifinales de Champions League que no es líder en su país ya que tanto el Arsenal en la Premier League, el Bayern en la Bundesliga y el PSG en la Ligue 1, comandan sus respectivos campeonatos domésticos. En el caso del Atlético de Madrid, además contará con un partido más antes que el Arsenal antes de jugar la ida de semifinales de la Champions League.

El calendario se vuelve en contra del Atlético de Madrid antes de las semifinales de Champions League

El Atlético de Madrid está realizando una gran temporada y a mitad de abril aún tiene posibilidades de hacerse con el título de Copa del Rey y el de Champions League. Precisamente la Copa del Rey es el partido extra que los de Simeone tendrán que disputar el próximo 18 de abril a partir de las 21:00 horas en el Estadio de la Cartuja. Este duelo entre donostiarras y colchoneros servirá para que los de Simeone peleen el primero de los dos títulos a los que aspiran aún a estas alturas de temporada.

El Arsenal de Mikel Arteta por su parte tiene un calendario con un partido menos ya que los londinenses solo tendrán que disputar dos choques de la Premier League. Si bien es cierto, el Arsenal está peleando por el título de la Premier League y aventaja al Manchester City de Guardiola en seis puntos aunque los de Arteta cuentan con un partido más. Se da la circunstancia de que el próximo partido del Arsenal es ante el Manchester City por lo que en caso de triunfo de los de Guardiola, se quedarían a tres y con un partido más por disputar.

LaLiga de la que el Atlético de Madrid no debe despistarse

En el caso de LaLiga EA Sports y el Atlético de Madrid, los de Simeone son cuartos a cuatro puntos del tercer clasificado, el Villarreal. En LaLiga EA Sports quedan aún por disputarse siete jornadas y el hecho de que los colchoneros reservasen a buena parte de sus titulares el pasado fin de semana ante el Sevilla, ya le costó a los de Simeone que el Villarreal aumentase su ventaja de uno a cuatro puntos.

Si el Atlético de Madrid sigue descuidando LaLiga EA Sports, entregaría prácticamente en bandeja la tercera plaza al Villarreal aunque si los colchoneros terminan alzándose con la Champions League el próximo 30 de mayo, el esfuerzo habrá merecido la pena para los de Simeone ya que supondría la primera 'orejona' de su historia.