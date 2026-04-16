Koeman, sobre la eliminación del Barcelona en la Champions League: "Culpar a los árbitros es exagerado"

El ex entrenador del Barcelona desmonta las críticas de la cúpula culé hacia la actuación de los árbitros en los cuartos de final de la Champions League e invita al club a la autocrítica

El Barcelona volvió a no cumplir los objetivos en la Champions League tras caer derrotado en cuartos de final frente al Atlético de Madrid. Muchos han sido los entrenadores que, desde que Luis Enrique levantó la última 'orejona' en la campaña 2014/2015, han pasado por el banquillo del Camp Nou, pero ninguno ha logrado el título europeo. Uno de ellos, Koeman, se ha pronunciado acerca de la eliminación del Barcelona en la Champions League y desmonta la versión del conjunto culé que achaca la caída en cuartos de final a la actuación arbitral.

"Es un poco exagerado culpar sólo al árbitro o a los dos árbitros, porque en las dos jugadas en las que el árbitro saca tarjeta roja, pueden serlo, es el último hombre que hace falta. Es un poco exagerado, aunque entiendo cuando estás en el campo o ahí metido como entrenador o el presidente Laporta. Yo durante muchos años también tuve esos pensamientos cuando estaba como entrenador", declaró Koeman acerca de las quejas del Barcelona por su reciente eliminación en la Champions League a manos del Atlético de Madrid. Además, el seleccionador neerlandés valoró que no sabe si "el resultado final ha sido el más justo", pero elogió el trabajo del técnico del equipo madrileño, Diego Simeone: "Tiene mucho mérito aguantar tanto tiempo con un mismo equipo y conseguir estas cosas".

El Barcelona suma once años sin ganar la UEFA Champions League

Y es que la eliminación del Barcelona, lejos de las polémicas en torno a las actuaciones arbitrales, ha zarandeado a la cúpula del Barcelona y al club, que encadena un total de 11 años sin ganar la UEFA Champions League. Sobre este dato también se ha pronunciado el propio Koeman, que fue el héroe del conjunto blaugrana en la primera Copa de Europa que logró la entidad catalana. "Ya son muchos años y creo que un club como el Barcelona, viendo el equipo que tiene actualmente y viendo los años de (Lionel) Messi, es extraño que hayan pasado tantos años sin ganarla. Hoy en día ganar una Liga es complicado, pero ganar una 'Champions' es todavía más complicado", aseveró.

El Barcelona se aferra a Lamine Yamal

Todas las esperanzas del Barcelona, de cara a los próximo años para ganar la Champions League, están puestas en Lamine Yamal, que se erige como la gran estrella del Barcelona y el clavo ardiendo al que se agarra el barcelonismo. "Puede convertirse en líder, ya no sólo dentro del campo, sino también fuera. Va a ser importantísimo en los próximos años y es normal que empiece a llevar las riendas del equipo por su calidad", destacó Koeman que subraya la importancia de Lamine Yamal dentro del club azulgrana.