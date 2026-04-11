Deco confirma las sospechas con Messi: "Nunca hubo una propuesta real de regreso ni por parte de él ni de su entorno"

El director deportivo del Barcelona ha hablado de los rumores en torno a la vuelta del argentino a la entidad, que cuenta con contrato en el Inter de Miami. Además, ha hablado de los recientes talentos brasileños como Vitor Roque o Endrick

Deco está a falta de muy pocos meses para afrontar un mercado de fichajes más como director deportivo del Barcelona. El brasileño tiene cuentas pendientes que cerrar como el futuro de jugadores como Christensen o Lewandowski, que acaban contrato a final de temporada. El polaco, además, interesa en Italia.

Por otro lado, Deco ha querido salir al paso de las informaciones que apuntaban a la vuelta de Messi al Barcelona. El director deportivo ha sido contundente sobre los rumores y negar el regreso del argentino al conjunto de Hansi Flick. Además, el brasileño ha hablado de Vitor Roque y su fichaje por la equipo azulgrana.

Deco recuerda el fichaje de Vitor Roque por el Barcelona

En este sentido, Deco ha hablado, en una entrevista para el portal Globoesporte, del momento de forma de Vitor Roque y su fichaje por el Barcelona: "Sobre su talento y capacidad, está ahí, lo está demostrando. Era solo una cuestión de ajuste. Quizá el momento de traerlo en enero no fue correcto, pero no creo que Vítor Roque no haya triunfado en Europa. Al contrario, creo que el momento no fue el adecuado".

Por otra parte, Deco valoró el mercado brasileño y la irrupción de jóvenes talentos: "Creo que el mercado ha cambiado. Hoy hay muchos más clubes. Ves a Vítor Roque yéndose sin completar su proceso de consolidación, el propio Endrick. El caso de Neymar, por ejemplo, que fue el más emblemático de los últimos 20 años, se fue al Barcelona después de haberlo ganado todo en Brasil y haber hecho historia. Cada vez es más difícil ver un caso como Neymar y más fácil ver casos como Endrick y Vítor Roque".

Deco, sobre el Brexit y la Premier League

Además, Deco comentó la infñuencia del Brexit y la Premier League: "Hoy ves clubes de media tabla de la Premier League viniendo a buscar jugadores a Brasil. Esto ocurre por un cambio con el Brexit. Inglaterra ahora contrata jugadores del mismo modo en Brasil que en Europa. Antes había muchas condiciones para jugar en la Premier League, hoy ya no existen. Eso hace que veas a Estevao yéndose al Chelsea tan pronto."

Deco ensalzó la figura de Ronaldinho: "No vi a nadie, técnicamente, capaz de hacer cosas que te dejan con la boca abierta, el jugador que más me impresionó en mi carrera fue Ronaldo (Ronaldinho). Quizá no fue el que más ganó o más títulos tuvo en el Barcelona, pero fue el que más impresionó en ese sentido".

Deco habla del posible regreso de Messi al Barcelona

Sobre la etapa en el Barcelona con jugadores como Ronaldinho, Deco ha apuntado que "los grandes equipos parecen que deberían ser eternos, pero no es así. Fue una etapa intensa y buena mientras duró. Ronaldo marcó una generación y devolvió la alegría al club. Los ciclos en el fútbol siempre terminan, y muchas veces de forma dolorosa".

Por último, Deco contó toda la verdad sobre el regreso de Messi al Barcelona: "Este es un tema complejo. Messi es el mejor jugador de la historia del Barcelona y, para mí, del fútbol. Es muy difícil que alguien repita lo que hizo. Pero el fútbol tiene un principio, un desarrollo y un final. Especular sobre su regreso no tiene sentido. Messi está en un buen momento como jugador".

Por ello, Deco sentencia afirmando que "se fue al Inter, tomó esa decisión y debe estar feliz allí. Nunca hubo una propuesta real de regreso ni por parte de él ni de su entorno. Todo ha sido especulación. No declaró que quisiera volver. Hizo una publicación en Instagram diciendo que algún día le gustaría volver, pero sin especificar. Hablar de eso sin nada concreto no tiene sentido si no es nada real".