Cañizares, sin pelos en la lengua con Lamine Yamal por su mensaje en redes: "Nadie es capaz de decirles nada"

El jugador del Barcelona está recibiendo duras críticas, como la del exportero y Paco González, por el "toca tragar, como siempre" que escribió en su cuenta de Instagram tras la victoria ante el Espanyol en el Camp Nou

Lamine Yamal volvió a ser determinante en el Barcelona. El extremo de 18 años anotó un gol y logró dos asistencias en la victoria de los de Hansi Flick frente al Espanyol. Tras ello, el internacional con España dejó un mensaje en redes sociales que está dando de qué hablar: "Toca tragar, como siempre", escribió el futbolista poco después de un triunfo que puede haber sido la sentencia en LaLiga para los azulgranas.

En este sentido, Santi Cañizares, además de Paco González, criticaron a Lamine Yamal por esta acción en su Instagram. Además, el exportero del Valencia dejó una reflexión sobre el entorno actual de los jugadores y el papel de los agentes y representantes hoy en día.

Lamine Yamal sentencia el derbi y pone el foco en la Champions

Lamine Yamal sigue a lo suyo en el terreno de juego, siendo determinante en el Barcelona y clave para los objetivos del club esta temporada, como LaLiga. La victoria ante el Espanyol le ha dejado a los de Hansi Flick con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de 7 jornadas. Además, el '10' azulgrana volvió a ver puerta casi un mes después.

El Barcelona se llevó el triunfo en el derbi frente al Espanyol, con especial participación de un Lamine Yamal que dejó un gol y dos asistencias. Además, Hansi Flick le dejó todo el partido sobre el terreno de juego del Camp Nou, pese al importante partido que se avecina en el día de mañana en el Metropolitano, en la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League.

Paco González crítica el mensaje en redes de Lamine Yamal

No obstante, Lamine Yamal publicó un mensaje en redes sociales que ha provocado todo tipo de críticas, opiniones y reflexiones. El extremo del Barcelona puso "toca tragar, como siempre" tras lograr los tres puntos ante el Espanyol, dónde tuvo una gran participación durante los 90 minutos. Por ello, diferentes voces se han hecho eco de la reacción del '10' azulgrana, como ha sido el caso de Paco González.

El periodista, en El Partidazo de Cope, ha valorado el comentario de Lamine Yamal en redes sociales: "Me parece una sobradez. Cuando he visto la frase he pensado inmediamente en Iniesta y en Puyol, que lo ganaron todo en la vida, jugando muy bien, fueron ejemplares en todo y nunca necesitaron hacer eso. Me ha parecido fatal, una falta de clase total".

Cañizares reflexiona sobre el comentario de Lamine Yamal y el entorno de los futbolistas

Tras ello, Cañizares dejó una reflexión sobre el mensaje de Lamine Yamal y la situación con el entorno de los futbolistas hoy en día: "Los jugadores de primer nivel mueven más dinero que nunca y tienen más gente que nunca a su alrededor. Esa gente antes eran señores que tenían más dinero que los propios futbolistas, todos les teníamos un respeto porque educaban a los jugadores".

Por esta razón, Cañizares explicó, tras el mensaje de Lamine Yamal que fue clave en la victoria del Barcelona ante el Espanyol, que "hoy, lo que sucede, es que nadie es capaz de decirles nada porque si lo hacen, se les jode el negocio y se van a la calle. Entonces no penséis en si alguien tiene que asesorarles, no, porque ahora se trata de no molestarles. Si un jugador ahora dice que va a hacer una fechoría de tal calibre, el agente le dice 'no te preocupes, que te ayudo'".