La insólita imagen del fuera de juego de Eric García

Máxima indignación entre los azulgranas por la decisión del VAR de anular un gol de Ferran Torres contra el Espanyol que pareció completamente legal

Sin querer mezclar Liga y Champions, lo cierto es que en Barcelona están últimamente muy disgustados con las actuaciones arbitrales que están viviendo en sus duelos más recientes. Sin ir más lejos, y tras la polémica acción de la jugada absurda del penalti por manos de Marc Pubill en el duelo europeo de ida en el Metropolitano, ahora se habla de una nueva acción en el partido liguero contra el Espanyol que está dando mucho que hablar.

Muchos barcelonistas aún recuerdan esta jugada pese a la victoria de su equipo. La polémica está servida ya que ni siquiera la imagen que explica el fuera de juego convence a nadie.

Una imagen que no convence a nadie

La acción en cuestión ocurrió en el minuto 55 de partido, en un momento en el que el conjunto azulgrana parecía tener el control absoluto del encuentro con 2-0 a su favor gracias a un brillante doblete de Ferran Torres. Fue entonces cuando el Barça hizo su tercer gol en una jugada a balón parado. Lamine Yamal ejecutó una falta lateral con precisión, enviando el balón al corazón del área. Allí apareció Eric García, que logró bajar el esférico de cabeza, dejándolo servido para que Ferran lo empujara prácticamente sobre la línea de gol. El valenciano celebraba su supuesto 'hay trick'.

Sin embargo, la bandera del asistente se alzó, señalando fuera de juego. La decisión obligó a detener la celebración y a recurrir al VAR para aclarar la jugada. En televisión, rápidamente se vio que el gol podría subir al marcador ya que Eric García estaba completamente en línea.

Lejos de disipar la incertidumbre, las imágenes del sistema semiautomático aumentaron la confusión. Las repeticiones no ofrecían una evidencia clara y, en todos los ángulos, daba la sensación de que la posición de Eric era completamente legal.

La sorpresa se produjo cuando se tomó la decisión final de mantener el fuera de juego, anulando así el que habría sido el tercer gol azulgrana.

Hansi Flick no pudo ocultar su incredulidad ante una decisión que, a su juicio, rozaba la extravagancia. Su gesto fue elocuente: juntando los dedos, dejó bien claro que el fuera de juego, de existir, era completamente imperceptible, a todas luces inexistente.

El caso es que, caprichos del fútbol, esta decisión frustró al Barça y cambió la inercia del partido en cuestión de segundos ya que, prácticamente a continuación, Pol Lozano acortó distancias.

Lo que pudo ser un 3-0 que sentenciase el partido se transformó, en cuestión de segundos, en un 2-1 que abría un nuevo escenario. La polémica decisión arbitral no solo alteró el marcador, sino también el ánimo de ambos equipos. El Barça pasó de la tranquilidad a la inquietud, mientras que el Espanyol encontró un impulso inesperado.

Cierto es que la polémica decisión del VAR no pasó a mayores puesto que el Barça terminó imponiéndose en el marcador (4-1) gracias a dos goles postreros de Lamine Yamal y Marcus Rashford, pero las tertulias resultaron inevitables señalando la imagen del VAR del fuera de juego, una imagen que ni mucho menos ofrecía la sensación de confirmar la posición adelantada de Eric García.