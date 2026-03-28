El exbético Piccini, como Sergio Ramos: 'due diligence' y cicerone de un nuevo fondo que llega a Sevilla

Estrella Football Group es un nuevo fondo inversor que desembarca en Sevilla para invertir en el Club Atlético Central de la quinta categoría del fútbol español; el italiano Cristiano Piccini es una de las caras más reconocidas que arriban con él

No es el Sevilla FC el único club hispalense que está en un proceso de venta y estudio de sus cuentas, habiendo llevado a cabo Five Eleven Capital, el grupo inversor que encabeza Martín Ink y que en la compraventa del Sevilla FC representa en cierta manera el internacional español Sergio Ramos, a quien el citado conglomerado han utilizado como un dudoso Cicerone que no ha calado del todo entre el sevillismo.

En el Sánchez-Pizjuán, Ink y los suyos ya han acabado su 'due diligence' y están en puertas de agotar su periodo de exclusividad, el cual cumple tras Semana Santa, estando ya en ciernes de llevar a cabo la esperada oferta de compra por la entidad de Nervión. Un movimiento que muchos esperan con tantas ansias como dudas, pues no las tienen del todo consigo sobre Five Eleven Group.

Estrella Football Group, un nuevo fondo inversor que desembarca en Sevilla

En una situación parecido se encuentra otra entidad sevillana mucho más modesta. Un Club Atlético Central que desde su formación siempre ha aspirado a convertirse en el tercer club de Sevilla y que tras un crecimiento meteórico se encuentra actualmente en Tercera Federación, la quinta categoría del fútbol español.

Un club, el Atlético Central que ha llegado a un acuerdo con Estrella Football Group para que estos entren como inversores en la entidad tras un periodo de conversaciones iniciales y una fase preliminar de 'due diligence'.

La alianza está concebida para aportar estabilidad financiera y la estructura profesional necesarias para que el Atlético Central siga creciendo de manera ambiciosa sin perder ese espíritu de barrio y los valores sociales que le han definido desde su fundación.

"El Club Atlético Central es uno de los proyectos más ilusionantes del fútbol español en la actualidad", afirmó Xander Czaikowski, cofundador y CEO de Estrella Football Group. «Lo que se ha logrado en Sevilla en tan poco tiempo es extraordinario. Nuestra intención no es cambiar la esencia del club, sino aportar los recursos y la experiencia internacional necesarios para ayudarle a alcanzar el siguiente nivel dentro de la pirámide del fútbol español".

Piccini, 'el Sergio Ramos del Atlético Central'

Lo que pocos saben es que el italiano Cristiano Piccini, quien fuera jugador del Betis y el Valencia, entre otros clubes, ha sido pieza clave de esta alianza hasta el punto de convertirse en 'el Sergio Ramos del Atlético Central', siendo pieza clave para que Estrella Football Group y el club sevillano lleguen a un acuerdo.

"Sevilla fue el lugar donde comenzó mi primera experiencia fuera de Italia como futbolista. Hoy, esta hermosa ciudad vuelve a cruzarse en mi camino, marcando el inicio de un nuevo capítulo en mi vida", ha indicado Piccini en su cuenta personal de Instagram, haciendo clara referencia a su etapa como bético. Y es que el zaguero arribó a Heliópolis en la 14/15, reforzando a un Betis en Segunda con el que consiguió ascender, acumulando un total de 58 encuentros en los que firmó tres goles y cuatro asistencias.

"Conozco bien la pasión que se vive aquí por el fútbol: es algo único, que se siente en cada rincón de la ciudad. Y es precisamente esa energía la que hace que este proyecto sea aún más especial. Estoy muy orgulloso de haber contribuido a que el Club Atlético Central forme parte de @estrellafootball.group. Para mí, no es solo un proyecto, es algo personal", siguió explicando el zaguero, quien añadió: "Estamos muy felices de unirnos a esta visión y, al mismo tiempo, somos plenamente conscientes de que hay mucho trabajo por delante. Pero tenemos algo claro: ambición, capacidad y una idea definida de hacia dónde queremos ir".

Sobre los planes del fondo con el Atlético Central, explicó: "Nuestro objetivo es construir, paso a paso, algo sólido y auténtico, que respete la identidad del club y lo lleve lo más alto posible en el fútbol español. Esto es solo el comienzo".