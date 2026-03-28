La sombra del Betis en Europa sigue siendo alargada y fría: 100.000 euros de multa

El Panathinaikos no sólo ha sido eliminado de Europa por el Betis tras la remontada verdiblanca en La Cartuja, sino que también han recibido una ejemplarizante multa económica por los incidentes vividos en el Estadio Olímpico de Atenas durante la ida de la eliminatoria

La pasión mal entendida sale cara. Especialmente cuando en el fútbol se lleva al extremo, lo que suele conllevar penas económicas y posibles sanciones. Especialmente en Europa, donde son mucho menos permisivos en las competiciones locales de ciertos países. Buen ejemplo de ello es lo sufrido por el Panathinaikos del técnico español Rafa Benítez, rival del Real Betis Balompié en octavos de final de la Europa League. Y es que los griegos han pasado de la euforia inicial tras imponerse al Betis de Manuel Pellegrini por 1-0 en el partido de ida ha caer eliminados tras verse superados en la vuelta por los verdiblancos (4-0) en La Cartuja y, ahora, encajar además una importantísima multa económica que afecta directamente a sus cuentas como un misil al área de flotación.

Los helenos no sólo se han visto fuera de Europa en octavos en manos del Betis, sino que también han recibido una terrible noticia en términos financieros. Y es que, según la UEFA, tendrán que pasar por caja con un sanción económica ejemplarizante.

Multa histórica para el Panathinaikos

La indisciplina en las gradas tiene un precio, especialmente cuando se produce en competición europea. Tras los incidentes en el Estadio Olímpico de Atenas durante el partido de ida contra el Betis, el club del trébol deberá abonar 94.750 euros por motivo de diversas infracciones:

Punteros láser: El uso continuado contra los jugadores rivales.

El uso continuado contra los jugadores rivales. Pirotecnia: El encendido de bengalas en la zona ultra.

El encendido de bengalas en la zona ultra. Indisciplina deportiva: La "conducta inapropiada" de la plantilla, que se saldó con cinco tarjetas amarillas.

Pero no queda ahí la cosa, sino que el castigo total para el Panathinaikos en Europa asciende en realidad hasta los 112.000 euros. Y es que a la sanción contra el Betis hay que sumarle otros 17.000 euros arrastrados desde el 'play off' contra el Viktoria Plzen, donde se repitieron los mismos patrones de comportamiento en su grada.

Un problema sistémico en el fútbol griego: El caso del PAOK y el Celta

Por desgracia para el fútbol, la sombra de las sanciones no solo persigue al Panathinaikos en Grecia. El fútbol heleno está bajo la lupa del máximo organismo futbolístico del Viejo continente tras los recientes cruces con equipos españoles. El PAOK de Salónica también ha visto cómo su presupuesto se resiente economicamente por una sanción.

En su eliminatoria contra el Celta de Vigo, el ambiente hostil del Estadio Tumba no sirvió para frenar a los celestes, que se impusieron en ambos encuentros de la eliminatoria. Lo que sí consiguieron los griegos del PAOK es sumar otra multa por parte de la UEFA. Los de Giráldez ganaron la eliminatoria por 1-2 y 1-0, aunque los observadores de la UEFA en Grecia durante el partido confirmaron ciertos incumplimientos por parte de los locales. En el Estadio Tumba, los pasillos estaban cerrados en ciertas gradas, generando un grave problema de seguridad. Una violación del artículo 38 de su reglamento que conlleva al PAOK una multa de 32.000 euros.