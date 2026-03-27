El favorito Valverde descuadra su calendario con el Pellegrini más flexible

La marcha este verano del cacereño y el contrato hasta 2027 del santiagués impiden el que habría sido un relevo idóneo y natural

Ernesto Valverde es un entrenador que encanta a las dos direcciones deportivas de los clubes hispalenses, a las de Sevilla FC y Real Betis. De hecho, y valga la expresión, es el sueño húmedo desde hace mucho tiempo, no de Manu Fajardo, pero sí de los que mandan en el club heliopolitano, como sucesor de Manuel Pellegrini llegado el caso, aunque saben que es mucho más caro que Manuel Pellegrini. Se plantea el debate de 'después del Ingeniero, qué' y el 'Txinguirri' sería un relevo espectacular", se comentaba esta semana en 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo'.

El cacereño, que no descarta tomarse un año sabático tras anunciar recientemente que no renovará en el Athletic Club, se marcha en un momento no idóneo para los intereses verdiblancos, pues lo mejor para no herir sensibilidades habría sido que se cuadrasen ambas salidas de Bilbao y Heliópolis para abordar su contratación. El chileno tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y, sobre todo si mete al Real Betis en la Champions, lo lógico es que apure su séptimo curso al frente de los hispalenses, aunque otras voces señalan a las elecciones de noviembre de 2026 en la ANFP y su resultado, que podría acelerar el desembarco del veterano preparador en 'La Roja' con vistas a la clasificación para la Copa América de 2028 y no ya pensando en el Mundial de 2030.

Pellegrini, sobre Valverde: "El Athletic pierde un técnico que hizo un trabajo brillante"

"No podría hablar de la decisión de Valverde porque no sé los motivos. Sí puedo decir que creo que el Athletic pierde un técnico de gran calidad, que hizo un trabajo brillante. Lo lamento mucho por él y por la institución. No es tan fácil estar todas las temporadas en Europa. Quizás sintió las lesiones de jugadores importantes jugando en dos frentes. Hicieron una Champions aceptable, pero tuvieron mala fortuna. Muchas veces la UCL pasa factura y, cuando uno mira a LaLiga, ya está muy atrás", comentaba el propio Manuel Pellegrini sobre el 'Txingurri' en vísperas de visitarle en San Mamés el fin de semana pasado.

Pellegrini escucha a sus detractores: centrado en la UEL, varios sistemas...

"Lo que le pedían otros años al 'Ingeniero', del que siempre le critican que dejaba un poco de lado la Europa League para centrarse en LaLiga, ahora no tienen excusa. No es que no esté mirando el torneo regular, pero, lógicamente, al ver el camino tan expedito hacia la final de la UEL, es normal que priorice los jueves. Es que es otra muy buena vía para entrar en la Champions. Ha dejado esas rotaciones masivas, pues, por ejemplo, ha aprovechado ese mes entero sin partidos intersemanales, desgraciadamente para los intereses del Real Betis, para más o menos decantarse por un once de gala, el que él pensaba que estaba en mejor situación", comentaba también el arriba firmante en 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo'.

"Ahora ya está empezando a rotar un poco más y parece que obviamente está centrando la importancia en lo que es importante. Primero, porque había que remontar ante el Panathinaikos. Luego yo creo que a la vuelta del parón viene un partido con el Espanyol que, tal como está el Espanyol, debe ganarlo el Betis o debe, por lo menos, poder sin su mejor once para centrarse en la visita a Braga, para ganar o que no se le vaya mucho el marcador para resolver en casa el jueves siguiente. Y es que se planta en unas semifinales, y el semifinalista o será el Celta, que es un equipo que no es superior al Betis (como mucho de su liga, aunque peligroso y que siempre se le da relativamente mal) o el Friburgo, que tampoco estamos hablando de un equipo de altos vuelos, con lo cual es que la presencia en la final es mucho más sencilla a priori que lo que podría parecer", añadía.

"Ya para esa fecha se espera a Lo Celso por lo menos, se espera que también Isco se vaya incorporando para los últimos partidos, a los que no ha podido utilizar durante mucho tiempo. Por lo menos parece que como refuerzos de última hora los va a tener. Es verdad que Bilbao casi nunca al Betis se le ha dado bien, y que era una derrota no previsible, pero sí que entraba dentro de las posibilidades. Ha perdido la oportunidad de abrir brecha con el sexto, pero el daño es mínimo. Una jornada menos; yo creo que no se puede tampoco calificar como muy negativa la jornada", terminaba Óscar Murillo, quien resaltó que Manuel Pellegrini se ha vuelto 'a la vejez' más flexible también en lo táctico: del 1-4-2-3-1 inamovible a las pruebas este año ya con el 1-4-3-3 y el 1-4-4-2.