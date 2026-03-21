El fuera de juego de Abde en el gol de Amrabat: la sucesión de errores que impidieron que se anulara

El extremo marroquí se sabe en posición ilegal y despeja el balón de forma extraña, pero la acción sigue sorprendentemente y acaba en el golazo de su compatriota

Se había iniciado ya el alargue del primer tiempo en La Cartuja y el Real Betis había conseguido igualar la eliminatoria ante el Panathinaikos gracias a un zambombazo del 'Cucho' Hernández que escupió el larguero y empujó a la red Aitor Ruibal, así como por un par de buenas intervenciones de Pau López antes y después ante Facundo Pellistri y Andreas Tetteh, respectivamente. La cosa marchaba bien, aunque se puso aún mejor si cabe con el derechazo a la red desde treinta metros de Sofyan Amrabat. Se celebró, aunque con cierto suspense, pues Ez Abde parecía en claro fuera de juego en el inicio de la jugada. Finalmente, el 2-0 y la remontada en pos de los cuartos fueron una realidad.

Las repeticiones se hicieron virales, pues, aparte del excelente golpeo del de Huizen, muchos se sorprendieron de que su compatriota de Beni Melal diera por terminada enseguida la jugada y reconociera implícitamente su posición ilegal lanzando el balón hacia arriba muy fuerte. El colegiado principal, Tobias Stieler, concedió el tanto y desde la sala VOR no le avisaron de que tuviera que revisarlo. Algunos pensaron que quizás la toma televisiva era engañosa y había por ahí algún tobillo de un defensor que validara la ubicación de Ez Abde, pero la cuenta especializada @FutOffsides elaboraba una explicación más compleja de por qué no se había anulado el gol.

La primera, la más obvia: tras su infracción se produce un cambio de posesión y Renato Sanches intenta despejar la pelota, por lo que en realidad era bastante discutible que se pudiera rebobinar la acción tanto como para considerar la incidencia del fuera de juego del '10' bético. Con la participación del luso, se genera una nueva APP ('Attacking Possession Phase') según la IFAB, pero es que, además, hay una sucesión de errores ajenos al conjunto local que reglamentariamente ayudaron a que el 2-0 subiera al marcador. Empezando por que el fuera de juego semiautomático sólo está vigente en la final de la UEL, no en las rondas anteriores.

¿Quién tuvo la culpa de que el gol de Amrabat subiese al marcador?

Especifica la citada cuenta de que, más allá de que se inicie una nueva APP, el primer error está en el asistente, que no levanta la bandera (ni siquiera cuando Ez Abde despeja y reinicia el ataque), por lo que no detecta esa posición antirreglamentaria. No hubo ventaja ni nada, ni se esperó a que terminase la segunda acción con el tiro de Sofyan Amrabat: simplemente, no se vio. Luego, el protocolo del VAR manda: "En jugadas de gol solamente puede revisar una posible infracción que ocurra tras la última recuperación del balón del equipo atacante. Como hay un cambio de posesión entre el fuera de juego de Abde y el gol de Amrabat, la infracción queda fuera de la APP, imposibilitando que sea revisada".