Apuesta por la continuidad de Iago Aspas: "Ojalá nos siga ayudando como mínimo un año más"

El delantero del RC Celta acaba contrato al final de esta temporada. Aún no ha renovado aunque todo indica que, al menos, seguirá un año más pero todavía no está decidido. Javi Rueda, uno de sus compañeros, tiene confianza en que la layenda y capitán del club celeste no se va a retirar

Iago Aspas sigue acaparando la atención en el RC Celta debido a que acaba contrato al final de esta temporada y aún no ha comunicado si va a continuar jugando a va a colgar las botas de manera definitiva. A pesar de que existe cierta incertidumbre, todo apunta a que el capitán y leyenda del RC Celta va a seguir jugando, al menos, una temporada más. Algunos de sus compañeros, como es el caso de Javi Rueda, han apostado de que será así.

Javi Rueda, carrilero del RC Celta, ha asegurado que espera que Iago Aspas no se retire del fútbol y siga en el equipo una temporada más, señalando al mismo tiempo que sigue siendo un ejemplo en el que fijarse. "Iago Aspas es una leyenda, sale a entrenar siempre con ganas, es espectacular entrenar con él. Solamente puedo decir palabras buenas porque es un hombre sencillo, cercano, te ayuda... Es una pieza fundamental en el equipo. Ojalá nos siga ayudando como mínimo un año más. Un placer enorme compartir vestuario con él, nunca me hubiese imaginado estar con una pieza como él en el equipo. Muy agradecido por ver la forma en la que se toma este mundo. Es un espejo en el que reflejarse, es admirable las ganas que tiene, no hay un día que esté apagado", ha dicho en una entrevista en Marca.

A sus 38 años, Iago Aspas dijo hace unas semanas que no seguirá jugando al fútbol profesional más allá de una temporada. "No tengo prisa, lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Más que una temporada no habrá. Me reuní con Marco Garcés en su despacho hace un mes y medio y me dijo que la intención del club era que continuara una temporada más. Le pedí un poco de tiempo porque no tenía prisa. Creo que era una decisión que iba a tomar más adelante si me retiraba o no".

Javi Rueda dice que no se ve fuera del RC Celta y que están muy ilusionados con la UEFA Europa League

Javi Rueda ha dicho también que no piensa en salir del RC Celta, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. "Aquí estoy encantado, ahora mismo sólo tengo pensamientos con el Celta. Estoy contento".

Por último ha desvelado que están muy ilusionados en el RC Celta con la UEFA Europa League. "Hay ilusión, pero es más disfrute. Es el premio que consiguieron los compañeros el año pasado. ¿Porqué no soñar? Lo seguiremos haciendo como esta temporada, al menos intentarlo, y sin despistarnos con LaLiga, que es la competición de la constancia. Sería bonito que se siguiese escuchando el nombre del Celta por Europa y trabajamos para ello cada semana, para poder estar en Europa el año que viene".