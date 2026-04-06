Un hándicap sin el que casi celebraría ya la Champions

Sólo el Barça (29) se ha estrellado más veces contra la madera que los verdiblancos (15), que sacarían doce puntos al sexto en caso de que todos los palos de Primera hubiesen acabado en gol

El Real Betis, con el zurdazo de Pablo García que 'escupió' el travesaño con Marko Dmitrovic batido el pasado sábado, es el segundo equipo de Primera división con más disparos contra la madera, sólo superado por el FC Barcelona (con 29, casi el doble). Los pupilos de Manuel Pellegrini se estrellan con los postes y largueros una vez cada dos encuentros, mientras que sus rivales únicamente pasaron en dos ocasiones por ese trance en beneficio de los intereses heliopolitanos.

Por jugadores, los culés Ferrán Torres y Raphinha Dias, con seis y cinco respectivamente, son los más perjudicados por este apartado, en el que el verdiblando Ez Abde ocupa el último peldaño del podio con cuatro disgustos de este tipo. Es la segunda vez para el extremo del Parque Alcosa, un hándicap que le acompaña desde los albores del curso y que está privando, no por sí solo pero sí de manera evidente, a los pupilos del 'Ingeniero' de una pedrea que abrillanta la quinta plaza, que ahora mismo tendría el premio de la Champions League.

Y es que, según la cuenta del matemático Fran Martínez, si todos los lanzamientos al palo hasta la fecha (un total de 180 antes de la disputa del Girona FC-Villarreal CF que cierra la jornada 30ª) hubiesen terminado en gol, el Real Betis tendría ya en el saco su objetivo, pues seguiría siendo quinto, aunque con 52 puntos (siete más que ahora), con doce de ventaja (a falta de 24 por disputarse) sobre sus más inmediatos perseguidores, que serían el Athletic Club y el Rayo Vallecano, pues el RC Celta (ahora a una unidad) caería hasta la décima plaza, pues sólo se topó tres veces con la madera, por la decena franjirroja y las nueve vizcaínas.

Segundo peor registro con Pellegrini en la jornada 30ª

Únicamente los 42 puntos de la temporada 23/24, cuando el Real Betis acabó séptimo y terminó clasificándose para una Conference League cuya final final disputaría (y perdería 1-4) contra el Chelsea el año siguiente), empeoran el registro actual de 45 puntos en la jornada 30ª de LaLiga desde la llegada de Manuel Pellegrini, que, no obstante, la logrado meter siempre a los verdiblancos en competiciones europeas (cuatro veces a la Europa League y la mencionada a la UECL). Según el perfil especializado @LaLigaenDirecto, tiene muchas opciones de estrenarse con la Champions, pues, pese a las seis entregas nacionales sin vencer, conserva más de un 56% de posibilidades de ser quinto.