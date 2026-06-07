"Joaquín Sánchez estuvo a tres minutos de fichar por el Real Madrid"

ESTADIO Deportivo ha tenido la oportunidad de poder hablar con Labi Champion, conocido por ser el 'mejor amigo de los futbolistas', pudiendo conversar sobre la gran relación que tiene con Joaquín Sánchez y una anécdota que pudo haberlo cambiado todo

El fútbol es un deporte único. Es una frase popular e, incluso, algo poco elaborada para poder explicar sinceramente todo lo que representa. Pero es que, detrás de un balón se recogen miles de historias que transforman a este panorama en un mundo digno de admirar. Y, dentro de ese universo que puede llegar a ser visto con algo de recelo, se recogen historias personales que muestran que esos que van detrás de un balón son algo más que personas que forman parte del espectáculo. Eso lo sabe bien Labi Champion que, gracias a su amistad con los futbolistas forjada en Ibiza, ha llegado a 'la cima' gracias a su humildad. Una de ellas, la de Joaquín Sánchez.

La lista de estrellas es interminable y, sin lugar a duda, incluye a famosos de todos los ámbitos; y mucho más si hablamos del deporte rey. Sevilla, para Labi Champion, tiene una gran importancia. De aquí es su Terremotillo, su actual pareja, y suele compartir grandes momentos junto a sus amigos en los distintos lugares que la provincia ofrece. Pero, cuando hablar de su Joaquín, algo se despierta dentro de Labi. Muchos son los momentos que han compartido juntos, tanto cuando era más joven como en la época actual. Por lo tanto, para hablar del creador de la 'finta y el sprint', hay un candidato claro.

En la entrevista realizada en ESTADIO Deportivo, pudimos hablar sobre la figura de la leyenda bética, llegando a nombrar también una anécdota que hubiese cambiado por completo la vida de Joaquín.

El cariño de Labi a toda la familia Sánchez Saborido

Cuando se habla dos minutos con Labi, hay una cosa clara, y es que impregna ese cariño que tiene hacia todas las personas que rodean su vida. Y, cuando habla de la familia de Joaquín, lo tiene claro. "Por Joaquín tengo un cariño especial. He visto nacer a sus dos hijas, Daniela y a Salma. Hice la despedida sortero de él y fui a su homenaje en Sevilla, junto con Camacho, que era el entrenador. Disfruté mucho ese día porque a Joaquín solo se le puede querer. Es imposible que un jugador como Iniesta o Joaquín en todos los campos de España haya salido por 'La Puerta del Príncipe'. Eso es muy difícil. Y eso lo ha conseguido Joaquín Sánchez, mi Joaquín".

Labi, casi uno más en el vestuario del Betis

El cariño que le tiene a Sevilla es tremendo y eso hace que, a la hora de hablar de sus dos instituciones, lo haga de maravilla. "Cuando Joaquín estaba en activo, me metía al vestuario del Betis con ellos. Siempre se concentran en el hotel Al-Andalus. Iba a ver al Betis y estaban de entrenadores Quique Setién y Sarabia. Me metía con ellos hasta en la mesa cuando comían y desayunaba. Era uno más. Joaquín le decía a Quique Setién: "Míster, pon al tito Labi diez minutos, que seguro que aguanta". Como en plan de broma. El Betis me tiene mucho cariño, como el Sevilla, cuando he ido con Pablo Blanco, Joaquín Caparrós...".

"He hecho cenar en Ibiza a jugadores del Betis y del Sevilla. Y me he divertido con ellos. Hemos disfrutado, porque son humanos y amigos. Luego la rivalidad está, pero yo no soy anti nada. Lo que soy es amigo de mis amigos".

El fichaje frustrado de Joaquín por el Real Madrid

Para coronar la entrevista, el protagonista quiso dejar una primicia en ESTADIO Deportivo. "Figúrate lo que te voy a decir aquí en esta entrevista. Joaquín estuvo a tres minutos de fichar por el Real Madrid. Eso lo sabe muy poca gente. Joaquín estuvo a tres minutos de fichar por el Real Madrid. Eso lo sabemos los íntimos", desveló en esta charla.

El extremo del Puerto de Santa María estuvo muy cerca de unirse al proyecto galáctico del Real Madrid, todo ello en los años de fichajes de renombre en el club blanco. Una historia que el propio jugador ya desveló en diferentes medios de comunicación pero que, por las altas exigencias económicas de Manuel Ruíz de Lopera, no se pudo terminar concretando.