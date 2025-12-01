La Justicia rechaza el recurso del Betis por el despido de Francis y le condena a pagar

El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso verdiblanco sobre la nulidad del despido del canterano y condena al Betis a ejecutar el pago de las costas judiciales y de los salarios devengados

El Betis comunicó el 19 de octubre de 2020 la resolución del contrato hasta 2022 de manera unilateral de Francis Guerrero, lateral izquierdo formado en la cantera verdiblanca, tras volver de la cesión en el Almería. El futbolista no había sido inscrito en la plantilla y se tomó la decisión de formalizar su despido por 'ineptitud sobrevenida" que el futbolista llevó a la justicia.

Así, el 13 de junio de 2023, el Juzgado de lo Social 12 de Sevilla, de 13 de junio de 2023, dictó la nulidad del despido, con la consecuencia de la readmisión del futbolista y el pago de salarios devengados.

El TSJA ha desestimado el recurso del Betis por Francis

Una sentencia que recurrió el Betis y ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso verdiblanco sobre dicha la nulidad del despido por 'ineptitud sobrevenida' del ex futbolista de Coín. El Tribunal ha considerado que no hay justificación para el argumento empleado por el club.

'"La decisión empresarial adoptada por la empresaria no ha quedado debidamente justificada al no acreditar certeramente la ineptitud que produzca en el deportista incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez", señala el fallo judicial, que estima que "se ha vulnerado el derecho fundamental de tutela judicial efectiva sin indefensión por lesión de su garantía de indemnidad, motivo por el cual, y ante la falta de acreditación debida de la justificación en la que se basa la causa del despido, procede su calificación como nulo".

El Betis consignó una cantidad millonaria por si el fallo judicial era contrario

Es decir, que el TSJA ratifica la sentencia de 2013 al rechazar el recurso del club y condena al Betis a pagar las costas del proceso al atisbar en el 'modus operandi' de los verdiblancos una violación de los derechos fundamentales de Francis Guerrero al vulnerar su garantía de indemnidad.

En las cuentas de 2024, el Betis consignó 2,65 millones de euros para la indemnización de Francis en el caso de que el fallo judicial fuera contrario, lo que finalmente se ha producido.

Francis Guerrero, en la cantera del Betis desde los 14 años, debutó en el primer equipo de la mano de Quique Setién y llegó a hacerse un sitio en los planes de Quique Setién, con el que llegó a disputar 43 partidos tras retrasar su posición en el carril zurdo. En enero de 2020 fue cedido al Almería y cuando regresó se produjo el despido en el mes de octubre. Después militó en el Majadahonda para retirarse en 2023 por sus problemas en la rodilla.