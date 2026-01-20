LaLiga denuncia los insultos a Ayoze, una fea costumbre que ya cuesta muy caro

La entidad heliopolitana, en un intento de concienciar a sus aficionados y evitar gastos innecesarios, ha informado del coste anual que suponen dichas prácticas reprobables

LaLiga, en el escrito que remite cada semana al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante, recogidos como comportamientos prohibidos y, por tanto, sancionables, en el Código de Disciplina Deportiva de la Española como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte, ha mirado en la jornada 20ª al Estadio de La Cartuja.

Así las cosas, el organismo presidido por Javier Tebas, a través de su director de partido en el otrora Estadio Olímpico, recoge que, "en el minuto 21 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 3 minutos el cántico 'al fin van a decir la verdad de esos putos bastardos, que la hinchada más triste de todas es la del Sánchez-Pizjuán'".

Además, "en el 75, entonaron durante 15 segundos el cántico 'es una rata, Ayoze es una rata', dirigido al jugador del Villarreal CF y ex del Real Betis Ayoze Pérez", aunque el mismo documento "destaca de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado".

Llueve sobre mojado en el Betis: casi un cuarto de millón acumulado en multas durante 2025

El Real Betis, en un intento de concienciar a sus aficionados del daño no ya económico, sino también reputacional que provocan tales prácticas a la entidad, ha informado a sus socios de que, a lo largo de 2025, ha acumulado la friolera 242.233 euros en concepto de sanciones y multas por cánticos y actitudes intolerantes, de los cuales 120.127 euros corresponden a sanciones ya firmes, mientras que 122.106 derivan de propuestas de sanción aún pendientes de resolución.

Destacan los 90.000 euros de Antiviolencia por el entrenamiento a puerta abierta celebrado en el Estadio Benito Villamarín en vísperas de El Gran Derbi de la segunda vuelta de la temporada 24/25. Además, en competición europea se han afrontado multas reseñables, como los 30.000 euros y el arreglo de todos los desperfectos ocasionados en el Estadio Artemio Franchi de Florencia tras la vuelta de semifinales de la pasada edición de la Conference League, además del desplazamiento prohibido este curso en la UEL a Razgrad (Bulgaria), más otros 4.725 euros por el lanzamiento de bengalas desde la grada visitante en el Cegeka Arena de Genk.