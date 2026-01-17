Así queda la Bundesliga tras el triunfo del Bayern de Múnich y la derrota del Leverkusen en la jornada 18 de la liga alemana

Nueva jornada en la Bundesliga, donde destacan la goleada del Bayern y el nuevo 'pinchazo' del Bayer Leverkusen

La jornada 18 de la Bundesliga presentó un duelo clave en la zona alta de la tabla: TSG Hoffenheim recibió al Bayer Leverkusen en el PreZero Arena. Los locales se llevaron la victoria por la mínima (1-0), gracias a un gol tempranero de Wouter Burger en el minuto 9. Su lanzamiento desde la banda derecha, en principio dirigido a un compañero, se coló por encima del portero Mark Flekken, dando ventaja inmediata al Hoffenheim.

Leverkusen tardó unos 30 minutos en asentarse en el partido, pero continuó mostrando falta de contundencia en ataque. Un disparo suave de Patrik Schick terminó en manos de Baumann, reflejando la dificultad del equipo visitante para generar ocasiones claras. Por su parte, Hoffenheim mantuvo la presión y estuvo cerca de ampliar la ventaja, con un remate de Alex Prass que Flekken tuvo que desviar.

Tras el descanso, el portero holandés fue nuevamente decisivo, evitando que Burger y Vladimir Coufal marcaran. Sin embargo, Flekken se retiró lesionado, siendo sustituido por Janis Blaswich. En los minutos finales, tanto Schick como Tim Lemperle desaprovecharon oportunidades claras para igualar, y Hoffenheim logró mantener su ventaja hasta el pitido final, asegurando una importante victoria que los deja terceros en la Bundesliga, a la espera de lo que haga RB Leipzig frente al Bayern Múnich.

El Dortmund sufre pero gana en el Signal Iduna Park

El Borussia Dortmund también sufrió para sumar de tres frente a un Sankt Pauli que casi sorprende en el Signal Iduna Park. El partido terminó 3-2 gracias a un penalti transformado por Can en el último minuto, que otorgó la victoria a los de Kovac.

El BVB comenzó con ritmo bajo, aunque Jude Bellingham generó peligro en los primeros compases. La primera gran ocasión llegó para Brandt, quien anotó tras una combinación con Adeyemi, adelantando a los locales antes del descanso. En la segunda mitad, Sankt Pauli se acercó al empate, pero la defensa amarilla y la calidad de Kobel evitaron el desastre. Finalmente, el gol de Can cerró el choque y permitió al Dortmund consolidar la segunda posición en la tabla, mientras que Sankt Pauli sigue en puestos de descenso.

El Bayern de Múnich aplasta al Leipzig

En otro duelo destacado, el Bayern de Múnich goleó al RB Leipzig 5-0 tras una primera mitad equilibrada y un segundo tiempo demoledor. Las entradas de Kimmich y Olise dinamizaron al Bayern, que recuperó a Musiala tras seis meses fuera por lesión.

El Leipzig sorprendió primero con un gol de Romulo, pero los bávaros reaccionaron rápidamente con el empate de Gnabry. Posteriormente, Olise completó una exhibición con un gol y tres asistencias, mientras que Tah, Pavlovic y Musiala también firmaron goles, sellando la manita que reafirma al Bayern como líder indiscutible de la Bundesliga.

Así queda la clasificación de la Bundesliga