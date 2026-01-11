Así queda la clasificación de la Bundesliga, tras la goleada histórica del Bayern de Múnich en la jornada 16 de la liga alemana

El Bayern Múnich arrasó al Wolfsburgo 8-1 en la jornada 16 de la Bundesliga, con un recital de goles de Olise, Kane y Díaz

El inicio del 2026 en la Bundesliga dejó claro que el Bayern Múnich sigue siendo la fuerza dominante de Alemania. En la jornada 16, el conjunto bávaro goleó al Wolfsburgo por un contundente 8-1 en el Allianz Arena, con una exhibición individual de Michael Olise y actuaciones destacadas de Luis Díaz y Harry Kane.

Desde los primeros minutos, el Bayern dejó claro su intención de ampliar la ventaja en la cima de la tabla tras el empate del Borussia Dortmund frente al Eintracht (3-3). El colombiano Luis Díaz fue protagonista al asistir en el primer gol, que acabó siendo en propia puerta de Killian Fischer tras un centro desde la izquierda. Minutos después, Olise se convirtió en el eje del ataque bávaro, combinando desbordes y asistencias precisas, dejando solo a Díaz para firmar el segundo tanto del equipo local.

Los resultados de la Bundesliga tras la jornada 16

Olise, la figura de la jornada

La actuación de Michael Olise fue simplemente imparable. Tras una primera parte en la que el Wolfsburgo logró marcar un tanto por medio de Pejcinovic, Olise emergió en la segunda mitad para liquidar cualquier atisbo de reacción visitante. Su gol en el minuto 49, con un disparo de rosca al palo largo, y su participación en otros tantos, demostraron su capacidad para decidir partidos por sí solo.

Mientras tanto, Harry Kane, aunque menos participativo inicialmente, no tardó en sumarse a la fiesta goleadora. Marcó el sexto gol del Bayern con un remate potente que tocó el travesaño antes de entrar, alcanzando 20 tantos en la Bundesliga esta temporada. Díaz, Kane y Olise combinaron para que el conjunto bávaro aumentara la diferencia con el segundo clasificado, dejando claro que su hegemonía parece indiscutible.

Borussia Mönchengladbach y Stuttgart, victorias contundentes

En otros encuentros de la jornada, el Borussia Mönchengladbach también impuso su autoridad con un triunfo sólido sobre el Augsburg. El equipo dirigido por Manuel Baum aprovechó los espacios en defensa rival y se mostró efectivo en jugadas a balón parado, con goles de Joe Scally, Kevin Diks y Haris Tabakovic, quienes dejaron a los visitantes sin respuesta durante todo el encuentro.

Por su parte, el Stuttgart tuvo un inicio de año espectacular al vencer al Bayer Leverkusen por 4-1 en el BayArena. Con un dominio absoluto desde el pitido inicial, los visitantes se adelantaron rápido gracias a goles de Leweling y Mittelstädt, completando una primera mitad de ensueño que selló prácticamente el partido. El Leverkusen solo logró descontar con un penal transformado por Grimaldo, pero no pudo impedir la contundente derrota.

Tras la jornada 16, el Bayern Múnich mantiene su liderato con una ventaja considerable sobre el Dortmund, que se queda a once puntos. Equipos como Stuttgart y Borussia Mönchengladbach muestran que la competencia en la Bundesliga sigue siendo intensa, aunque los bávaros parecen estar en otra categoría. La goleada ante el Wolfsburgo no solo sirve para reforzar la confianza del equipo, sino también para enviar un mensaje claro: en la Bundesliga 2026, el Bayern sigue siendo el rival a vencer.