El Bayern de Múnich apuesta por la continuidad: Gnabry extenderá su contrato

Serge Gnabry está a punto de firmar su renovación con el Bayern Múnich hasta 2028 tras su destacada primera mitad de temporada

El Bayern de Múnich continúa trabajando no solo en el presente deportivo, sino también en la estabilidad de su plantilla a medio y largo plazo. En ese contexto, el club bávaro se encuentra en la fase final de negociaciones para ampliar los contratos de Serge Gnabry y Konrad Laimer, dos futbolistas que han elevado notablemente su rendimiento durante la primera mitad de la temporada.

Según informaciones procedentes de Alemania, la intención del club es cerrar ambos acuerdos en las próximas semanas, con el objetivo de asegurar continuidad a un bloque que está funcionando a pleno rendimiento bajo la dirección de Vincent Kompany.

Gnabry, cerca de firmar hasta 2028

El caso más avanzado es el de Serge Gnabry, quien estaría muy próximo a sellar una ampliación contractual que lo vincularía al Bayern hasta 2028. El extremo alemán ha recuperado su mejor versión, convirtiéndose en una pieza clave del ataque muniqués y dejando atrás etapas marcadas por la irregularidad.

A sus 30 años, Gnabry atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. En lo que va de temporada acumula cinco goles y ocho asistencias en todas las competiciones, siendo especialmente determinante en la Bundesliga, donde ha participado directamente en varios triunfos importantes.

Desde los despachos, Max Eberl, director deportivo del club, considera al internacional alemán como un líder dentro del vestuario, tanto por su experiencia como por su compromiso. De hecho, Gnabry estaría dispuesto a aceptar una rebaja salarial como gesto de continuidad y confianza en el proyecto deportivo.

Laimer, un comodín imprescindible para Kompany

Por su parte, Konrad Laimer también negocia una mejora contractual, aunque en su caso la duración aún no está completamente definida. La opción que más fuerza toma es una renovación hasta 2029, premiando su crecimiento y versatilidad en el equipo.

El futbolista austríaco se ha consolidado como una solución fiable tanto en el mediocampo como en el lateral derecho, posición en la que ha rendido a gran nivel durante las dos últimas temporadas. En la presente Bundesliga suma dos goles y tres asistencias en 14 partidos, aunque su impacto va mucho más allá de las estadísticas.

Su intensidad, lectura táctica y capacidad para hacer mejores a sus compañeros han convertido a Laimer en uno de los jugadores más valorados por el cuerpo técnico, lo que justificaría un aumento salarial dentro de su nuevo contrato.

Un Bayern dominante en Alemania y competitivo en Europa

El excelente momento individual de Gnabry y Laimer se refleja en el rendimiento colectivo. El Bayern lidera la Bundesliga con una ventaja de nueve puntos sobre el Borussia Dortmund y ocupa posiciones privilegiadas en la UEFA Champions League, con cinco victorias en seis partidos disputados.

Bajo el mando de Kompany, el equipo ha alcanzado un equilibrio notable en todas sus líneas, con Harry Kane como referencia ofensiva y una plantilla que combina talento, experiencia y profundidad.

Continuidad como prioridad en el proyecto bávaro

La directiva tiene claro que el objetivo es mantener el bloque actual de cara a la temporada 2025-26. Por ello, no se esperan grandes movimientos en el mercado invernal, y futbolistas como Leon Goretzka solo saldrían en caso de ofertas irrechazables.

Con las renovaciones de Gnabry y Laimer, el Bayern refuerza su apuesta por la estabilidad y se consolida como uno de los principales candidatos a pelear por todos los títulos, incluido el ansiado triplete en 2026.