El Borussia Dortmund ya negocia la vuelta de Jadon Sancho

El Borussia Dortmund se posiciona como principal candidato para recuperar a Jadon Sancho en el próximo mercado

El futuro de Jadon Sancho está prácticamente definido. Todo indica que el atacante inglés abandonará el Manchester United al término de la presente temporada, poniendo fin a una etapa marcada por la irregularidad. La decisión ya estaría tomada y el jugador se prepara para iniciar un nuevo capítulo en su carrera.

Salida decidida y múltiples opciones sobre la mesa

Según diversas informaciones, el futbolista no continuará en Old Trafford y se convertirá en uno de los nombres propios del próximo mercado. Su intención es analizar diferentes propuestas antes de tomar una decisión definitiva, lo que abre un abanico de posibilidades tanto dentro como fuera de Inglaterra.

Actualmente, Sancho se encuentra cedido en el Aston Villa, aunque su situación a largo plazo sigue sin resolverse. Este contexto ha despertado el interés de varios clubes europeos que ven en él una oportunidad de mercado.

El Borussia Dortmund, atento a su regreso

Uno de los equipos mejor posicionados es el Borussia Dortmund, club en el que el extremo vivió sus mejores años como profesional. La entidad alemana mantiene un interés firme en recuperar al jugador, con quien ya ha iniciado contactos preliminares.

El vínculo entre ambas partes es fuerte, no solo por el rendimiento mostrado en el pasado, sino también por la buena relación existente. Durante sus etapas en Dortmund, Sancho acumuló más de 150 partidos, con cifras destacadas de goles y asistencias que lo consolidaron como uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo.

El papel clave de la directiva alemana

Dentro del club alemán, figuras importantes de la directiva están impulsando la operación. En particular, Hans-Joachim Watzke aparece como uno de los principales defensores de su regreso, convencido de que el futbolista puede volver a rendir al máximo nivel en un entorno conocido.

No obstante, cualquier movimiento dependerá de que ambas partes alcancen un acuerdo económico viable, un aspecto que será determinante en las negociaciones.

Un pasado brillante en Alemania

Sancho dejó una huella importante en el Borussia Dortmund durante sus dos etapas. Su capacidad de desequilibrio, visión de juego y aportación ofensiva lo convirtieron en una de las grandes figuras del equipo. Fue precisamente ese rendimiento el que llevó al Manchester United a realizar una fuerte inversión por su fichaje en su momento.

Sin embargo, su paso por el conjunto inglés no ha cumplido con las expectativas generadas, lo que ha terminado por precipitar su salida.

Un verano decisivo para su carrera

A sus 25 años, Sancho se encuentra ante un momento clave. La elección de su próximo destino marcará el rumbo de su trayectoria profesional en los próximos años. Con varios clubes interesados y el recuerdo de su mejor versión aún presente, el atacante busca un proyecto que le permita recuperar su mejor nivel.