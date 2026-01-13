Diomandé, la perla ex del Leganés, atrae al Bayern de Múnich mientras declara su amor por el Liverpool

Mientras el Bayern de Múnich sigue de cerca su evolución, Yan Diomandé mantiene claro su deseo: cumplir el sueño de jugar algún día en el Liverpool

El nombre de Yan Diomandé ya no solo suena en Inglaterra. El Bayern de Múnich ha irrumpido con decisión en la pugna por uno de los extremos jóvenes más prometedores de Europa, consciente de que su progresión en la Bundesliga no ha pasado desapercibida. El club bávaro sigue de cerca la evolución del futbolista del RB Leipzig y lo contempla como una opción estratégica para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

Seguimiento constante desde la cúpula bávara

Fuentes próximas al fútbol alemán aseguran que la dirección deportiva del Bayern ha realizado varios informes positivos sobre Diomandé. Su velocidad, desborde en el uno contra uno y capacidad para marcar diferencias en espacios reducidos encajan en el perfil que busca el conjunto de Múnich para elevar la competencia en las bandas. La idea no es solo sumar talento, sino aumentar la exigencia interna en un equipo que ya destaca por su potencia ofensiva.

Un perfil que seduce a Kompany

El técnico Vincent Kompany valora especialmente la polivalencia del joven atacante, capaz de actuar por ambos costados y adaptarse a distintos sistemas. En un Bayern que apuesta por un fútbol vertical y agresivo, Diomandé representa una pieza de futuro con potencial inmediato, algo que encaja con la política deportiva del club.

Competencia internacional por su fichaje

El interés del Bayern se suma al de otros gigantes europeos. Liverpool, Manchester City y Chelsea también han sido vinculados con el extremo, lo que anticipa una puja intensa en el mercado de verano. El Leipzig, por su parte, es consciente del valor de su jugador y no tiene intención de facilitar su salida, fijando un precio elevado que solo clubes de primer nivel pueden afrontar.

Diomandé no ha ocultado su admiración por el Liverpool, club del que se declara seguidor desde niño. “Soy un gran fan del Liverpool. Mi padre sueña con verme jugar en Anfield”, confesó recientemente en una entrevista, palabras que han generado impacto en Inglaterra. Aunque los Reds aún no han presentado una oferta formal, este vínculo emocional podría jugar un papel importante en el futuro.

No obstante, el RB Leipzig es consciente del potencial de su jugador y habría fijado su precio en torno a los 100 millones de euros, lo que convierte cualquier operación en un desafío financiero.

Un mercado de verano decisivo

Aunque no se esperan movimientos inmediatos, en Múnich ya trabajan con la vista puesta en los próximos meses. El Bayern considera que adelantarse en los contactos puede ser clave para ganar ventaja en una operación que promete ser una de las más disputadas del verano. Si Diomandé mantiene su rendimiento actual, su nombre será uno de los más cotizados del próximo mercado.