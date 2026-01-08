La situación de Upamecano coge forma: la renovación, al caer

El Bayern de Múnich está a punto de cerrar la renovación de Dayot Upamecano, blindando a uno de los pilares defensivos del equipo para los próximos años.

El Bayern de Múnich está muy cerca de cerrar una de las operaciones más relevantes de su planificación deportiva a medio y largo plazo. El club bávaro y el central francés Dayot Upamecano han avanzado de forma decisiva en las negociaciones para ampliar su vínculo contractual, en un acuerdo que, salvo sorpresa, se hará oficial antes de que termine el mes. La dirección deportiva considera prioritaria su continuidad y ha trabajado intensamente para evitar cualquier escenario de incertidumbre.

Negociaciones avanzadas y acuerdo prácticamente cerrado

Según informaciones procedentes de Alemania, las conversaciones entre ambas partes se encuentran en la recta final. La sintonía es total y solo restan detalles administrativos y la firma definitiva para sellar el nuevo contrato. El entendimiento se basa en un acuerdo que convertiría a Upamecano en uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla, con un salario que podría alcanzar los 20 millones de euros brutos por temporada.

Desde el entorno del club transmiten tranquilidad y optimismo, conscientes de que el jugador siempre ha mostrado predisposición a seguir en el Allianz Arena. La renovación sería una clara señal de estabilidad en un equipo que busca consolidar su proyecto defensivo.

Un contrato largo y con cláusula de salida

La ampliación contractual se extendería hasta 2030 o incluso 2031, lo que permitiría al Bayern blindar a uno de sus futbolistas más importantes en la última línea. El nuevo vínculo incluiría además una cláusula de rescisión, una fórmula habitual en este tipo de acuerdos de alto nivel, que ofrece flexibilidad futura tanto al club como al jugador.

Esta cláusula, que rondaría los 65 millones de euros, entraría en vigor a partir de 2027, asegurando que el Bayern mantenga el control sobre cualquier posible salida y evitando perder al futbolista sin compensación económica.

El ultimátum del Bayern y la reacción del jugador

La directiva bávara decidió recientemente acelerar el proceso ante el riesgo de que el contrato entrara en su último tramo. El CEO del club, Jan-Christian Dreesen, fue claro al señalar que la oferta presentada era excepcional y difícilmente mejorable. Con un mensaje firme pero medido, el Bayern dejó claro que no quería prolongar indefinidamente la negociación.

Tras ese posicionamiento público, el propio Upamecano rebajó la tensión y mostró confianza en que el acuerdo se cerrará pronto. El defensor aseguró sentirse cómodo en el club y destacó la buena relación con la directiva y el cuerpo técnico, dejando la parte contractual en manos de su representante.

El Real Madrid, atento pero fuera de la ecuación

La situación contractual del central francés había despertado el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el Real Madrid, que seguía de cerca la evolución del caso con la vista puesta en una posible incorporación futura. Sin embargo, la decisión del jugador de apostar por la continuidad en Múnich frena cualquier intento inmediato desde el exterior.

Para el Bayern, esta renovación supone evitar un escenario de mercado complejo y asegurar a uno de sus pilares defensivos en plena madurez futbolística.

Una apuesta estratégica para el futuro

Desde su llegada al club, Dayot Upamecano se ha consolidado como una pieza clave en la zaga bávara. A sus 27 años, combina experiencia internacional, potencia física y capacidad de liderazgo, cualidades que el Bayern considera fundamentales para seguir compitiendo al máximo nivel en Europa.

Todo apunta a que la firma se producirá en los próximos días, cerrando así un capítulo importante y reforzando la estabilidad de un proyecto que no quiere fisuras en su línea defensiva.