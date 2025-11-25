Avisa al Celta a pesar del mal momento del Ludogorets: "No se puede fiar"

El que fuera jugador del Celta, Dani Abalo, ha señalado que el equipo que entrena Claudio Giráldez es favorito para ganar el partido de la UEFA Europa League ya que el club búlgaro no está bien ya que incluso ha cambiado de entrenador

El RC Celta afronta el partido contra el Ludogorets, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, en un gran momento de forma y con el objetivo de lograr la victoria para seguir en la pelea por quedar entre los ocho primeros clasificados, que metería al equipo que entrena Claudio Giráldez en los octavos de final de esta competición. Un choque en el que el Ludogorets se presenta como un rival propicio para obtener el triunfo ya que el equipo búlgaro está inmerso en una crisis deportiva que le ha hecho cambiar de entrenador. Con todo, un ex del RC Celta y del Ludogorets como es Dani Abalo ha señalado que el equipo celeste no se puede fiar.

Dani Abalo fue un jugador que se formó en el RC Celta, pero que no tuvo la opción de ganarse un puesto en el primer equipo, yéndose en el año 2013 al Ludogorets con el que disputó un total de 85 partidos oficiales, marcando un total de 21 goles y dando 15 asistencias. Conoce, pro tanto, bien este equipo el gallego que ha avisado al RC Celta en la previa del partido de UEFA Europa League a pesar de que lo pone de favorito. "Creo que el Celta es favorito, pero no se puede fiar. En Europa, en un partido fuera de casa, no te puedes despistar, porque igual ellos salen fuertes e intensos y si recibes un gol en contra, se complica todo. Pero viendo cómo está el Celta, cómo jugó en Croacia definiendo el partido en 45 minutos, si mantienen la intensidad y juegan como lo hicieron ese día, yo creo que no tendrán problemas", ha dicho el ex futbolista en La Voz de Galicia.

El Ludogorets no está dando buenas sensaciones ni tampoco está teniendo buenos resultados lo que hizo que hubiera recientemente un cambio de entrenador, siendo ahora el jefe en el banquillo Per-Mathias Hogmo. "No anda nada bien, acaban de cambiar al entrenador. En la liga, que suelen llevársela de calle todos los años, están cuartos y no están finos. Seguro que el problema del dueño le está afectando, porque dentro del club estarán preocupados, ya que toda la gente que trabaja allí es amiga del dueño o la llevó él. Igual no están centrados en el fútbol y creo que de ahí puede venir la mayor parte del problema".

De este modo, ya sabe el RC Celta que se va a enfrentar a un rival tocado pero sin nada que perder.