El canterano del RC Celta que llama a la puerta de Claudio Giráldez: Óscar Marcos

El atacante, que ya ha debutado durante esta temporada con el primer equipo del RC Celta, está brillando en la siempre complicada Primera RFEF, ya que está jugando a un gran nivel a sus 19 años de edad. El futbolista espera que el entrenador del conjunto celeste le dé más oportunidades

Si algo está haciendo bien el RC Celta es crecer a partir de la cantera. El proyecto deportivo, actualmente, funciona a la perfección con un entrenador, Claudio Giráldez, que confía en los canteranos y con jóvenes formados en los escalafones inferiores del club gallego que cada día que pasa están mejor preparados para rendir en la élite. Por ello, no extraña que no haya semana que emerja un nuevo canterano pidiendo paso en el primer equipo, pero si hay uno que está dando sobradas razones para gozar de oportunidades a las órdenes de Claudio Giráldez ese es Óscar Marcos.

Óscar Marcos ha vuelto a brillar con el filial del RC Celta el cual se ha convertido en uno de los mejores equipos del siempre exigente y complicado Grupo 1 de Primera RFEF, actualmente el Celta Fortuna es segundo clasificado con 36 puntos. El de Vilagarcía de Arousa fue el líder y el héroe del Celta Fortuna en la victoria sobre el Cacereño por 2-3 en partido disputado el pasado fin de semana. El canterano del RC Celta no sólo marcó el gol del triunfo en el descuento de la segunda parte sino que también fue elogiado por su talento y calidad.

De este modo, Óscar Marcos está firmando un comienzo de temporada excelso con el Celta Fortuna ya que ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias en los 18 partidos que ha disputado hasta el momento en Primera RFEF. El futbolista está llamando a la puerta del primer equipo y la decisión ahora está en manos de Claudio Giráldez.

Óscar Marcos espera una nueva oportunidad para mostrar su valía en el primer equipo del RC Celta

Óscar Marcos es un jugador que gusta y mucho a Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, quien lo ha convocado para los dos partidos de Copa del Rey que el primer equipo ha disputado en esta temporada. En el segundo contra el Sant Andreu el canterano se quedó todo el encuentro en el banquillo, pero en el primero frente al Puerto de Vega, el joven de 19 años salió desde el banquillo, contó con los 45 minutos de la segunda parte y los aprovechó a la perfección ya que marcó un gol.

Óscar Marcos ha demostrado que está preparado para jugar en el primer equipo y ahora espera una nueva oportunidad la cual, probablemente, no ha llegado aún por la gran cantidad de jugadores que tiene la primera plantilla.

Por otro lado, el RC Celta tendrá que afrontar pronto la renovación de Óscar Marcos ya que el canterano acaba contrato el 30 de junio de 2027.