Claudio Giráldez, fiel a su estilo: deja a muchos jugadores en Vigo que no jugarán en Copa del Rey

El RC Celta viaja a Cataluña para enfrentarse en la segunda ronda de la Copa del Rey contra el modesto Sant Andreu. El equipo gallego ha decidido darle descanso a muchos jugadores de la primera plantilla con la vista puesta en el partido del fin de semana contra el Real Madrid

El RC Celta de Vigo se enfrenta este jueves al Reus en partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Una eliminatoria que no debería tener ninguna dificultad para el equipo gallego que debería imponer su mayor calidad y demostrar la diferencia de categoría ante un rival que está muy ilusionado con dar la sorpresa. Con este contexto, Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, es fiel a su estilo porque ha dado descanso a varios jugadores de la primera plantilla que se quedarán en Vigo y que, por tanto, no jugarán contra el Sant Andreu.

Si hay algo que caracteriza a Claudio Giráldez en esta temporada es que es casi imposible acertar alguno de sus onces titulares ya que el entrenador del RC Celta ha apostado por las rotaciones masivas como una seña de identidad. Hay partidos y, por tanto, oportunidades para todos. Este encuentro copero contra el Sant Andreu servirá para que los jugadores del RC Celta que han tenido menos oportunidades durante esta temporada tenga la ocasión de reivindicarse. Se producirá porque Claudio Giráldez ha decidido dejar a bastantes jugadores de la primera plantilla en Vigo, ni siquiera viajarán a Cataluña.

La convocatoria del RC Celta para el partido contra el Reus de la segunda ronda de Copa del Rey

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, confía en todos y cada uno de sus jugadores. Es por ello que no ha dudado en dejar fuera de la convocatoria para el partido contra el Sant Andreu, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey a Ionut Radu, Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Javi Rueda, Ilaix Moriba, Miguel Román, Bryan Zaragoza y Jones El-Abdellaoui.

Hasta nueve futbolistas, siete de ellos fueron titulares en el encuentro liguero contra el RCD Espanyol, se quedan en casa. En esa lista están cuatro canteranos que pueden tener la oportunidad de jugar con el RC Celta en la Copa del Rey: Marcos González, Anta��ón, Ángel Arcos y Óscar Marcos. No entrando, finalmente, Hugo González. Algunos nombres destacados de la primera plantilla que también están en la convocatoria son Óscar Mingueza, Sergio Carreira, Borja Iglesias, Iago Aspas, Pablo Durán y Ferran Jutglà quienes a pesar de haber viajado todo apunta a que serán suplentes y solo jugarían en caso de que el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey corra peligro para el RC Celta.

Claudio Giráldez hace estas rotaciones y da estos descansos para evitar lesiones y gestionar cargas y minutos. No hay que olvidar que el RC Celta tiene un encuentro de LaLiga muy complicado contra el Real Madrid.