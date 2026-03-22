Giráldez, contundente: "No encuentro una explicación coherente a lo que ha pasado"

Claudio Giráldez admite que el Celta “se disparó en el pie” y no supo explicar la remontada sufrida ante el Alavés

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, reconoció tras el encuentro que no logra encontrar una explicación lógica a la sorprendente derrota sufrida ante el Deportivo Alavés, que remontó un contundente 3-0 para acabar imponiéndose por 3-4 en el Estadio Abanca Balaídos.

El técnico gallego compareció visiblemente afectado, admitiendo que lo ocurrido sobre el césped refleja la imprevisibilidad del fútbol, donde un pequeño bajón puede cambiarlo todo en cuestión de minutos.

De la superioridad al desconcierto

Giráldez explicó que su equipo pasó de dominar con claridad a perder el control del partido de forma incomprensible. “Es complicado de entender, pero cuando reduces la intensidad aunque sea mínimamente, el rival te puede superar”, vino a señalar, evidenciando la transformación radical que sufrió el encuentro.

El Celta había mostrado una versión muy sólida en la primera mitad, pero tras el descanso todo cambió. Según el entrenador, el equipo prácticamente se perjudicó a sí mismo, permitiendo que el rival creciera hasta meterse de lleno en la pelea por el resultado.

Autocrítica y errores en la toma de decisiones

El técnico no dudó en hacer una profunda autocrítica, señalando tanto errores individuales como colectivos. Subrayó que el equipo cayó en la trampa de sentirse cómodo con el marcador, intentando salir siempre con el balón jugado desde atrás incluso en situaciones de riesgo.

“Cuando te confías y tomas decisiones equivocadas en zonas sensibles, pasan estas cosas”, vino a resumir, dejando claro que la falta de madurez fue determinante en el desenlace.

Las bajas y su impacto en el partido

Otro de los factores que destacó Giráldez fue la ausencia de jugadores importantes en defensa, como Carl Starfelt y Marcos Alonso. Estas bajas, según explicó, afectaron especialmente a la solidez del equipo en los momentos clave.

El entrenador apuntó que en la zona más cercana al área no estuvieron a la altura, lo que facilitó que el Alavés encontrara espacios y explotara su juego directo con mayor eficacia.

Una primera parte brillante sin continuidad

A pesar del resultado final, Giráldez quiso poner en valor el rendimiento de su equipo durante gran parte del primer tiempo, calificándolo como “sobresaliente” en líneas generales.

Sin embargo, lamentó que no supieran aprovechar ese dominio para sentenciar el partido. “No fuimos capaces de cerrar el encuentro cuando lo teníamos de cara”, vino a admitir, reconociendo que dejaron escapar una oportunidad clara.

Decisiones condicionadas y responsabilidad asumida

El técnico celeste asumió la responsabilidad total de lo sucedido, especialmente en lo referente a los cambios realizados tras el descanso. Reconoció que no acertó en la gestión del partido y que sus decisiones no ayudaron a frenar la reacción del rival.

Además, la situación física del portero también generó dudas en el banquillo. La lesión de Ionuț Radu, que terminó el encuentro con molestias, condicionó la planificación y generó incertidumbre durante varios tramos de la segunda mitad.

Aprender de una derrota dolorosa

Para finalizar, Giráldez insistió en la necesidad de sacar conclusiones de un partido tan duro. El entrenador lamentó que, en lugar de cerrar el duelo, su equipo diera vida al rival de manera constante.

El Celta, según explicó, cometió errores repetidos que favorecieron precisamente el tipo de juego en el que el Alavés se siente más cómodo: el juego directo y las transiciones rápidas.

Una derrota que deja muchas lecciones y que obliga al conjunto gallego a reaccionar si quiere mantenerse en la lucha por sus objetivos en la temporada.