Ziganda cuenta con un esperado refuerzo en la Cultural Leonesa

El cuadro del Reino de León recuperará a su capitán, Rodri Suárez, de cara a la vuelta a la Liga del próximo mes de enero

La Cultural Leonesa mostró un importante déficit defensivo en su último partido de LaLiga Hypermotion ante Las Palmas. El cuadro de Ziganda se llevó una goleada por 4-0 que sumada a la derrota de la jornada anterior por 0-2 ante el Huesca, suponen un total de seis goles en las dos últimas jornadas. Con el paró navideño tendrá tiempo Ziganda de ajustar cosas en la Cultural Leonesa y además podrá volver a contar con uno de los puntales defensivos del equipo, el capitán Rodri Suárez.

Rodri Suárez como refuerzo de invierno en la Cultural Leonesa

Rodri Suárez se lesionó el pasado 29 de noviembre ante el Granada de su abductor derecho. Desde entonces el capitán de la Cultu ha estado fuera de los terrenos de juego aunque es cierto que en la última jornada ante Las Palmas, entró en la convocatoria pero finalmente Ziganda decidió descartarlo. Dos derrotas y tres victorias (una de ellas en Copa del Rey ante el Levante) ha sumado la Cultural Leonesa en ausencia de Rodri Suárez y encajando un total de 9 goles. Hasta el momento de su lesión, Rodri Suárez lo había jugado prácticamente todo con la Cultural Leonesa. Rodri Suárez se ha criado en el Reino de León por lo que a sus 23 años es todo un referente dentro del vestuario.

La importancia de Rodri Suárez en la Cultural Leonesa

La contundencia de Suárez siempre ha sido uno de sus principales argumentos para haberse hecho, cuando quizá no se esperaba, con la indiscutible titularidad hasta su lesión, lo que le llevará a volver al once inicial, seguramente como acompañante de Barzic.

La vuelta de capitán en la zona central culturalista no será la única ya que el navarro Eneko Satrústegui ya viene entrenando con normalidad después de superar su lesión en la rodilla, que se le complicó más de la cuenta, que le hizo perderse, salvo el primer partido de liga en Burgos, el resto de campeonato hasta ahora.

La Cultural Leonesa cerrará el año ante Sanse y Andorra

Rodri Suárez es muy probable que ya esté disponible de cara al próximo choque de la Cultu, con el 2026 recién estrenado. Los de Ziganda se medirán a la Real Sociedad B, otro de los recién ascendidos desde Primera RFEF y que es un rival directo de cara a la permanencia en Segunda división.

El calendario también ha querido que la Cultural Leonesa también cierre la primera vuelta con otro recién ascendido como el Andorra, en situación algo más cómoda que los leoneses pero sin posibilidad de despistarse ya que la igualdad existente les puede mandar rápidamente a puestos complicados.