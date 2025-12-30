La curiosa e importante baja de Adu Ares en el Eibar

El técnico armero confirmó que el delantero no estará por un accidente doméstico por lo que será una de las ausencias de los vascos en el primer partido de 2026 en Segunda, frente al Mirandés

Eibar y Mirandés abrirán el telón del fútbol en LaLiga Hypermotion en 2026. Será el viernes 2 de enero a partir de las 20:30 horas en el Estadio de Ipurúa. Este mismo martes, Beñat San José compareció ante los medios de comunicación en la previa de un encuentro en el que ambos contendientes llegan en una situación muy similar ya que los armeros están al filo del descenso y los jabatos son colistas.

Un total de cinco puntos separan a Eibar y Mirandés, pero este martes, además de hablar del propio partido, Beñat San José habló de las bajas con las que afrontará el duelo, sorprendiendo una entre todas; la de Adu Ares.

La baja por un accidente doméstico de Adu Ares

Beñat San José informó de la baja de Adu Ares, pero el técnico tranquilizó a los presentes ya que explicó que esta es por un accidente doméstico que le impide entrenar: "Tenemos la baja de Adu Ares. No es nada grave, pero ha sufrido un accidente doméstico que le está impidiendo entrenar. Por lo demás, tenemos a algunos con gripe y espero que puedan recuperarse rápido, pero de primeras están bien para el viernes".

Adu Ares llegó al Eibar el pasado verano procedente del Athletic Club tras cerrar su etapa en San Mamés sin llegar a entrar en los planes de Ernesto Valverde. El pasado curso estuvo cedido en el Real Zaragoza, donde concluyó la campaña con dos goles y una asistencia.

La ilusión de la vuelta en Ipurúa

Beñat San José se mostró ilusionado por abrir el 2026 con un partido como local en Ipurúa: "Nos hace mucha ilusión que el primer partido del año sea en Ipurua. Con nuestra afición siempre es especial. Además de la importancia que tiene el partido y que queremos seguir dando pasos hacia delante. Los últimos resultados nos han dado tanto en confianza como en moral. Es muy importante poder hacer un buen partido sabiendo que en frente vamos a tener un equipo al que respetamos mucho. Iniciar el nuevo año delante de nuestra afición siempre es una ilusión especial".

También apostó el técnico del Eibar por estar concentrados para evitar errores que les han costado muy caros a los vascos: "No cometer errores es clave. Los hemos cometido en las dos áreas con una constancia poco usual y muchas veces nos hemos condenado nosotros mismos a resultados negativos. Quiero decir esto porque lo que es en juego, en actitud de los jugadores o en las ocasiones creadas, hemos sido un equipo con muy buenos datos y que hemos demostrado que hemos ido a por ello. Yo sentía que en el momento en el que redujéramos esos errores y tuviéramos acierto de cara a portería, nos iban a salir partidos redondos. Queremos transmitir esa pasión y que queremos ir a por cada partido. Haciendo todo eso podemos cerrar un círculo que nos llevará a seguir escalando posiciones".

Una queja sobre el mercado de fichajes del Eibar

Por último, Beñat San José se quejó levemente sobre el mercado de fichajes al que puede aspirar el Eibar al tiempo que dejó claro que su apuesta es por los jugadores que tienen y la cantera armera: "El foco que tengo yo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores de la plantilla y a los jóvenes que tenemos del filial. Estamos viendo dónde pueden tener su oportunidad y poco a poco la están teniendo. Ese es mi foco absoluto, lo digo de corazón. Otra cosa es el foco del club. La realidad es que no tenemos esa posibilidad de que podamos inscribir a algún jugador a no ser que salga otro. No tenemos la posibilidad que pueden tener otros clubes con esa bolsa económica para poder fichar. Eso no quiere decir que no tengamos una plantilla acorde. De primeras no estoy esperando ninguna incorporación y sí en sacar el máximo de lo que tengo. Ahora bien, el mercado es el mercado. Siempre está abierta la posibilidad".