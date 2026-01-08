El Eibar, en cuadro para visitar al Burgos

El cuadro de Beñat San José se queda sin Arbilla, que fue expulsado ante el Mirandés y sin Marco Moreno que cumple ciclo de amarillas

El Eibar no pudo tener felicidad completa en su regreso a la competición en este 2026 del que llevamos pocos días. Los de Beñat San José sumaron su segunda victoria consecutiva ante el Mirandés y tras la cosechada la jornada anterior ante el Real Valladolid.

El Eibar ha sacado la cabeza lejos de los puestos de descenso con estos dos triunfos y ahora suma 24 puntos para ocupar la posición número 13. Ahora los de Beñat San José ya piensan en el siguiente reto de los vascos, que no es otro que visitar el próximo sábado El Plantío para medirse al Burgos en la última jornada de la primera vuelta en LaLiga Hypermotion.

El Eibar se queda sin centrales titulares ante el Burgos

Pero Beñat San José no podrá contar con dos de su habituales titulares como son Marco Moreno y Arbilla. El Eibar vio como en el último encuentro ante el Mirandés, las amonestaciones a ambos centrales les condenaron en el centro de su defensa de cara al choque ante el Burgos. En el caso de Marco Moreno, el central de 24 años que pasó por el filial del Atlético de Madrid, vio la quinta amarilla y tendrá que cumplir ciclo de cartulinas.

Un caso muy diferente es el de Arbilla. El central vio la roja en el final del partido ante el Mirandés pero la sanción que acarrea esta decisión va más allá de un partido. En primer lugar, en el acta del encuentro se explica el motivo de la expulsión por lo siguiente: "Por golpear con el brazo a un adversario con uso de fuerza excesiva". Pero la sanción irá hasta los tres partidos por lo que ocurrió después y que también se refleja en el acta: "Una vez expulsado mientras salía del terreno de juego se dirige al cuarto árbitro dos veces en los siguientes términos: 'Sois unos mierdas'".

La dura sanción a Arbilla

Arbilla se perderá hasta tres encuentros con el Eibar. Uno de esos partidos será por la propia cartulina roja y otra por lo que ocurrió de camino al túnel de vestuarios. El Comité de Competición publicó este pasado miércoles que Arbilla tendrá que cumplir dos partidos más de sanción (un total de tres) por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas con multas accesorias en aplicación del artículo 52 del Comité de Disciplina (Artículo 124)".

Los números de Marco Moreno y Arbilla en el Eibar

Marco Moreno es uno de los fijos del Eibar de Beñat San José tal y como muestran sus 19 participaciones en Liga. En el caso de Arbilla es prácticamente igual ya que el veterano central de 38 años ha participado en 16 encuentros.

Si Arbilla no ha participado en la totalidad de encuentros del Eibar es porque al principio de la temporada recibió otra roja que le supuso una sanción de cuatro encuentros. Habrá que ver cómo resuelve Beñat San José el problema en el centro de su defensa de cara al encuentro ante el Burgos.