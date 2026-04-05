Dmitrovic echa el cerrojo y vuelve a dejar la portería a cero en el Espanyol

El meta del equipo perico fue uno de los más destacados del partido ante el Real Betis en La Cartuja, logrando paradas decisivas y siendo determinante para no encajar en un partido de LaLiga desde el pasado 13 de diciembre ante el Getafe

El Espanyol empató en su visita al Real Betis en La Cartuja, en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports. En este sentido, una de las figuras claves del equipo de Manolo González fue Dmitrovic.

El serbio fue determinante bajo palos, firmando paradas decisivas y dejando la portería a cero, algo que no lograba el conjunto perico desde hace casi cuatro meses. Por ello, el meta de 34 años se llevó los halagos del entrenador gallego tras la finalización del choque ante los de Manuel Pellegrini.

El Espanyol se rinde ante la actuación de Dmitrovic

El Espanyol consiguió dejar la portería a cero ante el Real Betis, gracias en gran parte, al partido que firmó Marko Dmitrovic. Por ello, Manolo González no dudó en elogiar al portero serbio en la rueda de prensa posterior al encuentro en La Cartuja: "Siempre damos mérito a los delanteros, por decir algo, porque llegan, generan una situación de gol".

En este sentido, Manolo González afirmó que "a los porteros se les valora poco, porque los porteros te tienen que dar puntos al final de la temporada y, por suerte, Marko pienso que nos ha dado más puntos de los que ha perdido. En ese aspecto estamos contentos con él, porque era complicada la situación que tenía después del año pasado y creo que está haciendo una muy buena temporada".

Dmitrovic, paradas salvadoras que valen un punto

Por su parte, Dmitrovic destacó especialmente en una parada a un cabezazo de Altimira y otra a Aitor Ruibal, prácticamente solo en el área pequeña del Espanyol. Además, el portero serbio logró hasta seis paradas en todo el encuentro de La Cartuja, despejando las dudas en torno a su figura en un momento con crisis de resultados en LaLiga EA Sports.

Edu Expósito fue otro de los protagonistas tras la finalización del partido, que valoró de esta manera el partido de Dmitrovic contra el Real Betis: "Es un punto de inflexión después de encadenar mucho tiempo sin ganar, este punto nos da mucho. Marko ha estado increíble. Ellos son un equipo de mucho talento, hemos resistido mucho. Muy contento con el partido del equipo. Es un punto muy importante, portería a cero que para nosotros es vital y a continuar".

Dmitrovic pone el foco en el derbi ante el Barcelona en el Camp Nou

El Espanyol, tras el empate ante el Real Betis, comenzará a preparar el importante encuentro ante el Barcelona en el Camp Nou del próximo sábado. Dmitrovic apunta a salir titular de nuevo contra el conjunto de Hansi Flick, como viene siendo habitual esta temporada en el equipo de Manolo González. Sin embargo, el club perico no podrá contar con Clemens Riedel que vio la quinta tarjeta amarilla en La Cartuja y deberá cumpir castigo por acumulación de las mismas.

De esta manera, el Espanyol llegará al encuentro frente al Barcelona con el objetivo de poder lograr la primera victoria de este 2026, tras ocho derrotas y cinco empates en lo que llevamos de año. Los de Hansi Flick, por su parte, afrontarán el choque tras disputar la ida de cuartos de final de UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid.