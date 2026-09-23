Más problemas para el Andorra de Gerard Piqué: dos bajas atravesando una crisis de resultados

El equipo entrenado por Carles Manso ha encadenado cinco derrotas consecutivas y ha caído a los puestos de descenso a Segunda división. En medio de esta situación, el club del Principado no podrá contar con dos internacionales: Randy Schneider y Jesús Owono

El FC Andorra atraviesa una situación muy complicada en este inicio de temporada después de haber encadenado un total de cinco derrotas consecutivas las cuales le han hecho caer a los puestos de descenso de Segunda división. El equipo que entrena Carles Manso, en medio de esta crisis de resultados, tiene un problema más de cara a las dos próximas jornadas. Le azota el famoso Virus FIFA, ya que dos de sus futbolistas, Randy Schneider y Jesús Owono, han sido convocados por sus selecciones nacionales.

Randy Schneider y Jesús Owono, bajas en el FC Andorra

Las dos próximas jornadas de la Segunda división de España van a estar marcadas por las ausencias que van a tener los diferentes equipos por culpa de haber sido convocados por sus respectivas selecciones nacional. La categoría de plata del fútbol español no se detiene pese a existir estos compromisos internacionales y por culpa de ello varios club se van a ver perjudicados.

Uno de los casos más claros es el RCD Mallorca con Martin Valjent, pero el equipo balear no es el único ya que el FC Andorra, a pesar de estás en las posiciones de descenso de Segunda división, también tiene internacionales absolutos. Los dos citados son Randy Schneider y Jesús Owono.

Tanto Randy Schneider como Jesús Owono no van a poder disputar los encuentros ligueros que el FC Andorra va a disputar contra el Granada CF y el CE Sabadell. Dos choques que además los disputará en calidad de visitante lo cual no es beneficioso para romper la mala racha de resultados en la que está inmerso el equipo que entrena Carles Manso.

Jesús Owono ha sido citado por Guinea Ecuatorial para disputar en los próximos días dos partidos de clasificación para la Copa de África 2027. El portero dejará la responsabilidad de defender el arco a Pau López, el ex del Real Betis, que llegó para marcar las diferencias.

El otro futbolista que no podrá jugar con el FC Andorra los próximos partidos de Segunda división es Randy Schneider que ha sido convocado por Filipinas. El futbolista del equipo del Principado disputará tres encuentros valederos para la clasificación de la Copa de Asia.

El centrocampista ofensivo no será una pérdida tan grande para el entrenador del FC Andorra, Carles Manso, ya que en esta temporada sólo ha disputado un total de 93 minutos repartidos en tres encuentros ligueros, habiendo sido titular en uno solo y no habiendo tenido participación en dos de los últimos tres que ha jugado del club propiedad de Gerard Piqué.

Al FC Andorra le está costando arrancar en este comienzo de temporada ya que sólo ha logrado una victoria, contra la AD Ceuta FC, equipo que está muy afectado por la situación que se vive en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria en ocurrió en los últimos días del pasado mes de julio. A continuación, el FC Andorra ha sumado una derrota tras otra, sin poder ni siquiera empatar contra rivales directos en la lucha por la permanencia como el Celta Fortuna o el Sanse.