Nacho Quintana, futbolista del Andorra: "Nos hacía falta cambiar la dinámica"

El equipo del principado ha roto una mala racha de cinco partidos sin ganar después de ganar al Granada CF, esperando que el triunfo sirva como un punto de inflexión en la temporada y les permita alejarse de los puestos de descenso a Primera RFEF

El FC Andorra rompió la mala racha de resultados que había encadenado en este comienzo de temporada después de haber ganado al Granada CF por 2-3. Un triunfo que rompe una serie de cinco derrotas consecutivas y que había metido al equipo propiedad de Gerard Piqué en los puestos de descenso a Primera RFEF.

En el FC Andorra ahora miran el resto de la temporada con más optimismo y con la esperanza que el triunfo en tierras andaluzas sirva como un punto de inflexión para dar un paso adelante y alejarse así de los puesto de peligro de la clasificación de Segunda división para, de paso, cumplir el objetivo de la permanencia.

Nacho Quintana, centrocampista del FC Andorra, analiza la mejoría del equipo del Principado

Uno de los futbolistas que se ha mostrado tremendamente satisfecho por la mejoría del FC Andorra ha sido Nacho Quintana, centrocampista de 25 años, quien ha analizado la victoria en Granada CF y las buenas conclusiones que han sacado del triunfo. "Nos hacía falta cambiar la dinámica y creo que una victoria fuera de casa en un campo como el de Granada nos ha venido muy bien. Nos venía costando un poco ganar duelos, competir, y creo que estuvimos muy bien y dimos un paso adelante en eso".

Nacho Quintana ha señalado que el cambio de sistema que propuso su entrenador, Carles Manso, ayudó mucho a que el FC Andorra consiguiera los tres puntos en el encuentro contra el Granada CF. "Estamos buscando cuál es la mejor forma de jugar. El equipo se sintió bien, pero también nos sentimos bien con el 4-3-3. Era una cuestión de confianza más que del sistema. Necesitábamos competir, ganar y, a partir de ahí, seguir creciendo. Ojalá sea un punto de inflexión y el equipo empiece a ganar de manera continuada".

La victoria ha permitido que el FC Andorra haya salido de los puestos de descenso a Primera RFEF si bien es cierto que el equipo del Principado sólo suma actualmente 6 puntos y aventaja en sólo un punto al CD Eldense, suma 5 unidades, que es el conjunto que marca ahora la zona de peligro de la clasificación de Segunda división.

A pesar de todo, el FC Andorra sólo mira el futuro cercano y por ahora no piensa en el final de temporada. Va partido a partido y la próxima parada es contra el CE Sabadell, uno de los rivales directos por la permanencia en Segunda división. Nacho Quintana ha analizado el partido que el FC Andorra jugará este sábado contra el conjunto catalán quien, por otro lado, es una de las revelaciones de la temporada ya que suma 12 puntos y está en la séptima posición de la clasificación. "Es una parte muy importante del fútbol hoy en día y, si no estás bien ahí, te va a costar mucho más. Es una asignatura para mejorar tanto en ataque como en defensa. Es un conjunto muy fuerte en los duelos. Se basa en ganarlos y en ser vertical".