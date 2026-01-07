Al-Ittifaq apuesta por la experiencia de Balotelli para reforzar su delantera

Mario Balotelli inicia un nuevo capítulo en su carrera al fichar por el Al-Ittifaq FC de Dubái a sus 35 años, buscando recuperar protagonismo tras su paso discreto por el Genoa

El delantero italiano Mario Balotelli ha confirmado su fichaje por el club saudí Al-Ittifaq FC, en lo que supone un nuevo capítulo en su carrera a los 35 años. El atacante firma un contrato de dos temporadas y media con el equipo con sede en Dubái, tras una última etapa discreta en el Genoa, donde apenas disputó seis partidos sin marcar goles.

Balotelli llega con la intención de recuperar protagonismo en un nuevo entorno futbolístico, dejando atrás una etapa complicada en la Serie A. Su incorporación representa una oportunidad para demostrar que todavía tiene talento y olfato goleador, a pesar de la irregularidad de los últimos años.

Una carrera marcada por altibajos

La trayectoria de Súper Mario ha sido notable pero irregular. Desde su paso por el Manchester City, donde ganó la Premier League 2011-12, hasta su éxito con el Inter de Milán en 2010 logrando el triplete bajo la dirección de José Mourinho, Balotelli ha dejado una huella significativa.

En Italia, militó en cinco equipos distintos: Inter, Milan, Brescia, Monza y Genoa, y también probó suerte en ligas extranjeras con Adana Demirspor en Turquía y Sion FC en Suiza. A nivel internacional, contribuyó a que Italia llegara a la final de la Eurocopa 2012, marcando dos goles cruciales frente a Alemania.

Nueva etapa en Dubái

El acuerdo con el Al-Ittifaq FC le permitirá a Balotelli iniciar su aventura en el fútbol de Medio Oriente, donde encontrará a dos compatriotas: el defensor Gianluca Santini y el centrocampista Jacopo Da Riva. La presentación oficial del jugador está prevista para el 12 de enero, mientras que viajará a Dubái el viernes 9 de enero para integrarse al equipo y comenzar los entrenamientos.

El fichaje llega bajo la gestión de Andrea Falco, figura clave en la dirección deportiva del club, y representa el primer refuerzo oficial desde la llegada del nuevo presidente Pietro Laterza en septiembre de 2025.

Un nuevo reto para Balotelli

A sus 35 años, Mario Balotelli encara esta etapa como una oportunidad para prolongar su carrera y demostrar que aún puede ser decisivo en el terreno de juego. El Al-Ittifaq ofrece un entorno competitivo, pero menos exigente que las grandes ligas europeas, ideal para un jugador que busca recuperar ritmo y confianza.

Aunque su paso por el Genoa fue discreto, la llegada a Dubái abre una ventana de redención deportiva, donde Balotelli podrá aportar experiencia, goles y liderazgo a un equipo en pleno crecimiento, consolidando así su legado como uno de los delanteros más mediáticos y talentosos de los últimos 15 años.