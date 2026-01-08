El Fenerbahçe acelera y cierra a Guendouzi por casi 30 millones de euros

El mediocampista francés Mattéo Guendouzi está a punto de convertirse en nuevo jugador del Fenerbahçe, en una operación millonaria que sacude el mercado europeo

El mediocampista francés Mattéo Guendouzi está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Fenerbahçe, luego de que su salida de la Lazio quedara prácticamente sellada en las últimas horas. El futbolista se despidió del club romano el miércoles por la noche y este jueves emprendió viaje rumbo a Estambul, donde avanzará en los trámites finales de su transferencia al histórico conjunto turco.

La propia institución otomana confirmó que el jugador fue invitado a Turquía para continuar con las negociaciones y realizar los exámenes médicos de rigor, alimentando las expectativas de una pronta oficialización.

Un acuerdo millonario que refleja ambición

De acuerdo con información revelada por Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Fenerbahçe y la Lazio alcanzaron un principio de acuerdo por una cifra cercana a los 29 millones de euros, incluyendo variables y bonificaciones. Inicialmente, el club turco había presentado una oferta inferior, pero la negativa del presidente Claudio Lotito obligó a mejorar las condiciones hasta acercarse a los 30 millones exigidos.

El famoso “here we go” de Fabrizio Romano indica que el traspaso se encuentra en su etapa final, con la documentación ya en proceso y el acuerdo personal entre el futbolista y su nuevo club completamente cerrado.

Contrato largo y salario de estrella

Guendouzi firmaría un contrato de larga duración, estimado entre 4,5 y 5 años, con un salario cercano a los 4 millones de euros anuales, una cifra elevada dentro del contexto del fútbol turco. Esta inversión confirma la clara intención del Fenerbahçe de romper la hegemonía del Galatasaray y volver a conquistar la Superliga de Turquía, título que no gana desde 2014.

Impacto deportivo inmediato

Desde el plano futbolístico, la llegada del volante francés supone un salto de calidad para el mediocampo dirigido por Domenico Tedesco. Su capacidad para romper líneas, distribuir el balón y sostener el ritmo del juego europeo será clave para potenciar la ofensiva, donde sobresale el delantero colombiano Jhon Jader Durán, una de las figuras del equipo en el inicio de la temporada 2025/2026.

La conexión entre ambos promete convertirse en uno de los ejes tácticos del Fenerbahçe, especialmente en partidos decisivos tanto a nivel local como internacional.

Trayectoria internacional y experiencia de élite

A sus 26 años, Guendouzi cuenta con un recorrido destacado por ligas de primer nivel: Premier League (Arsenal), Bundesliga (Hertha Berlín), Ligue 1 (Lorient y Olympique de Marsella) y Serie A (Lazio). Además, fue campeón con la selección de Francia en la Liga de Naciones de la UEFA 2021 y suma 14 internacionalidades.

El mediocampista busca recuperar protagonismo con “Les Bleus” de cara al Mundial de 2026, y una actuación sólida en Turquía, junto con la posible participación en la Europa League, podría ser determinante para volver al radar de Didier Deschamps.

Riesgo financiero y desafío UEFA

Pese al entusiasmo deportivo, la operación no está exenta de riesgos. La fuerte inversión, sumada a otros fichajes recientes, podría generar tensiones con la UEFA por el fair play financiero, especialmente considerando los límites salariales y de gasto que enfrenta el club.

No obstante, la directiva del Fenerbahçe parece decidida a asumir el desafío con tal de competir al máximo nivel y responder a las exigencias de una afición históricamente impaciente por volver a la cima.

Expectativa máxima en Estambul

Si supera los exámenes médicos, Mattéo Guendouzi será presentado oficialmente en los próximos días y podría incluso ser convocado para la Supercopa turca. Su llegada simboliza mucho más que un fichaje: representa la ambición renovada de un gigante que quiere volver a reinar en Turquía y hacerse notar en Europa.