El Galatasaray irrumpe con fuerza para intentar el fichaje de Fabián Ruiz

El futuro de Fabián Ruiz en el PSG se complica, mientras el Galatasaray presiona con fuerza para su fichaje

El nombre de Fabián Ruiz vuelve a ganar protagonismo en el mercado europeo de fichajes. El centrocampista español del Paris Saint-Germain podría estar ante un punto de inflexión en su etapa en el club francés, justo cuando el Galatasaray emerge con fuerza como uno de los principales interesados en hacerse con sus servicios.

Contactos directos entre PSG y Galatasaray

En las últimas semanas se han producido reuniones clave entre ambas entidades. Luis Campos, director general del PSG y profundo conocedor del fútbol turco tras su paso por el Galatasaray en 2022, mantuvo un encuentro con Abdullah Kavukçu, responsable de fichajes del club de Estambul. El objetivo fue analizar la situación contractual y deportiva del internacional español.

Este movimiento confirma que el interés del Galatasaray no es coyuntural, sino parte de una estrategia firme para reforzar su centro del campo con un jugador de primer nivel.

Una primera propuesta que no convenció a París

El conjunto turco realizó un primer acercamiento planteando una cesión hasta final de temporada, una fórmula que permitiría evaluar el rendimiento del futbolista antes de afrontar una compra definitiva. Sin embargo, según fuentes cercanas a la negociación, el PSG rechazó esta opción, al no quedar satisfecho con las condiciones económicas ni deportivas de la propuesta.

Desde París consideran que Fabián sigue siendo un activo valioso y no contemplan una salida temporal sin garantías claras.

Fabián Ruiz, de pieza clave a rol secundario

Desde su llegada al PSG, Fabián Ruiz ha sido un jugador importante por su calidad técnica, su capacidad para organizar el juego y su inteligencia táctica. No obstante, bajo la dirección de Luis Enrique, su protagonismo ha disminuido progresivamente.

La alta competencia interna, los cambios de sistema y la consolidación de otros centrocampistas han reducido su presencia en el once inicial. Aunque sigue teniendo minutos, ya no es una pieza intocable, un factor que alimenta las especulaciones sobre su futuro.

Contrato, cláusulas y estrategia de mercado

El centrocampista andaluz tiene contrato con el PSG hasta 2027, pero el club francés no contempla, por ahora, una renovación. Según diversas informaciones, el PSG habría fijado un precio de salida cercano a los 40 millones de euros, aunque existe una cláusula que podría activarse al final de la temporada y permitir su fichaje automático por 30 millones.

Esta situación convierte a Fabián en una oportunidad de mercado atractiva para clubes con ambición europea.

El Galatasaray insiste y cambia de enfoque

No es la primera vez que el Galatasaray intenta fichar al internacional español. Ya el pasado verano hubo conversaciones, aunque sin acuerdo. Ahora, el club otomano ha regresado con un planteamiento más ambicioso, dispuesto a realizar un esfuerzo económico tanto en traspaso como en salario.

El proyecto deportivo es uno de los grandes argumentos: liderazgo, rol protagonista y la posibilidad de convertirse en el cerebro del equipo en competiciones nacionales e internacionales.

La postura del jugador: calma y reflexión

A pesar del fuerte interés, fuentes cercanas al futbolista aseguran que Fabián Ruiz no tiene prisa por salir. El jugador sigue centrado en su papel dentro del PSG y valora cuidadosamente cualquier movimiento, consciente de que a sus 29 años se encuentra en un momento decisivo de su carrera.

Un desenlace abierto

Las conversaciones continúan, el PSG escucha y el Galatasaray presiona. La salida de Fabián Ruiz del Parc des Princes ya no es una hipótesis remota, sino una opción real que podría materializarse en los próximos mercados.

Si el traspaso se concreta, el Galatasaray firmaría uno de los fichajes más relevantes de su historia reciente, mientras que el PSG iniciaría una nueva etapa en su medular. El mercado tendrá la última palabra, pero el futuro del centrocampista español sigue claramente en el aire.