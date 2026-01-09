Rosario Central refuerza su portería con el regreso de Conan Ledesma tras su discreto paso por River Plate

Jeremías Ledesma vuelve a sus raíces y regresará a Rosario Central en 2026 tras su paso por Cádiz y River Plate

El arquero Jeremías Conan Ledesma iniciará un segundo ciclo en Rosario Central a partir de 2026, luego de concretar su cesión desde River Plate. La noticia fue confirmada oficialmente por el club rosarino, que celebró la vuelta de su guardameta formado en la cantera del Canalla, tras su etapa en la Primera División de España con el Cádiz CF y su posterior paso por el club bonaerense.

Un regreso esperado

El portero, de 32 años, dejó River Plate tras solicitar más continuidad en su carrera, ya que en Núñez se desempeñó como suplente de Franco Armani, participando en solo siete encuentros. Ledesma había llegado al Millonario en julio de 2024, después de descender con Cádiz CF a la Segunda División española, en lo que supuso su retorno al fútbol argentino.

En su mensaje de despedida, Ledesma aseguró: “La realidad es que no fue lo que esperaba. Intenté contribuir de cualquier manera, siendo profesional. Me voy con tristeza, pero hay que mirar hacia adelante”. También destacó la conversación con Marcelo Gallardo, describiéndola como “positiva y comprensiva”.

Trayectoria y logros

Ledesma debutó con Rosario Central en 2017 y defendió el arco auriazul hasta 2020, disputando 96 partidos oficiales y destacándose en la obtención de la Copa Argentina 2018, siendo clave en las tandas de penales. Posteriormente, en Cádiz CF, acumuló 138 encuentros de Liga, convirtiéndose en el portero con más partidos en la historia del club en la máxima categoría española.

Durante su paso por España, Ledesma vivió momentos memorables, como el triunfo ante Athletic de Bilbao en San Mamés, y también difíciles, como el descenso que motivó su venta a River Plate. A nivel internacional, fue parte de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque no debutó con la absoluta.

Detalles de la operación con Rosario Central

La cesión al Canalla se realiza por un año, con opción de compra obligatoria de 3 millones de dólares. Ledesma mantendrá contrato con River hasta diciembre de 2028, y su regreso a Rosario representa una oportunidad de recuperar protagonismo en un club que confía plenamente en su experiencia y liderazgo.

El arquero se incorporará al entrenamiento en Santa Fe tras finalizar su participación en la pretemporada con River en San Martín de los Andes, justo antes del inicio del Torneo Apertura, programado para el fin de semana del 24-25 de enero.

Un retorno que genera ilusión

El regreso de Ledesma ha sido recibido con entusiasmo por Rosario Central, que lo dio a conocer en sus redes oficiales: “Jeremías Ledesma regresa a casa. ¡Bienvenido nuevamente al Canalla, campeón!”. Con este fichaje, el equipo rosarino refuerza su arco con un portero experimentado, seguro y con historia en el club, dispuesto a liderar el objetivo de éxito en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura.