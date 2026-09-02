El Top 10 de fichajes de las grandes ligas europeas en el mercado de verano

La Premier League ha sido la que más dinero ha movido en esta ventana veraniega de fichajes. El de Enzo Fernández ya está dando la vuelta al mundo

La Premier League ha batido con creces su techo de gasto en un mercado veraniego con un total de 3.800 millones de euros en traspasos, tras operaciones como las de Enzo Fernández y Elliot Anderson, al Manchester City, Morgan Rogers, al Chelsea, Bradley Barcola, al Liverpool, y Sandro Tonali, al Tottenham Hotspur.

Todos estos jugadores costaron más de 100 millones de euros en un mercado en el que todos los grandes se han reforzado para hacer frente al Arsenal en la Premier y para recuperar el dominio perdido en Europa en los tres últimos años.

El que más dinero ha gastado ha sido el Manchester City, tratando de paliar la marcha de Pep Guardiola con una plantilla a la altura para Enzo Maresca. El City solo ha ganado dos copas en los dos últimos años y ha reconstruido una plantilla de la que han salido Bernardo Silva, John Stones, Rodrigo Hernández, Manuel Akanji, Sávio, Omar Marmoush, James Trafford y varios más y para ello se han gastado 450 millones, recuperando 340 en ventas.

El Top 10 de fichajes en Europa

1 – Enzo Fernández (Del Chelsea al Manchester City):

La perdida de Rodrigo Hernández ha desatado una ola de fichajes del Manchester City para su centro del campo. De inmediato apostó por Ayyoub Bouaddi, de 18 años, notable en el último Mundial, procedente del Lille, por 95 millones de euros. Pero, en el último día del mercado, fue a por el argentino Enzo Fernández, que terminó su etapa en el Chelsea para ser un traspaso récord en el fútbol inglés: 145 millones de euros rumbo al City a última hora de la noche.

2 – Elliot Anderson (Del Crystal Palace al Manchester City):

Antes de Enzo Fernández y Bouaddi, el nuevo proyecto de Enzo Maresca en el estadio Etihad, en el inicio de la era pos Guardiola, había empezado con el fichaje millonario del medio centro del Crystal Palace Elliot Anderson, 23 años, por 135 millones de euros. Ha sido titular en los tres encuentros hasta ahora del conjunto celeste.

3 – Morgan Rogers (Del Aston Villa al Chelsea):

Xabi Alonso tiene a su disposición al fichaje más caro del verano, hasta que recibió 145 millones del City por Enzo Fernández. Era Morgan Rogers, centrocampista de 24 años cuyo presente y futuro parecen esplendorosos. Es la apuesta del Chelsea para su medio campo en el nuevo proyecto, a golpe de victorias en el campeonato inglés, con él como titular, con un gol y una asistencia. Sabe de esta posición Xabi Alonso, fenomenal medio de la selección española, la Real Sociedad, el Real Madrid, el Bayern o el Liverpool en su etapa como jugador.

4 – Ferran Torres (Del Barcelona al París Saint-Germain):

Aunque no se haya ido finalmente Ousmane Dembélé, que firmará un nuevo contrato inicialmente hasta 2030, sí lo había hecho Gonçalo Ramos, además de Bradley Barcola. Necesitaba el PSG un impulso ofensivo. Y ese es Ferran Torres, el goleador de la final contra Argentina que hizo campeona del mundo a la selección española. Ha sido traspasado desde el Barcelona por 40 millones. Ya marca goles para Luis Enrique.

5 – Bruno Guimaraes (Del Newcastle al Arsenal):

El Arsenal lo pretende todo. No se conforma con ser campeón de la ‘Premier’, sino quiere ir más allá. El finalista de la última Liga de Campeones desembolsó 87 millones de euros por el centrocampista brasileño, que llega desde el Newcastle y que aporta verticalidad, pase filtrado y profundidad en sus envíos al conjunto dirigido por Mikel Arteta.

6 – Bradley Barcola (Del París Saint-Germain al Liverpool):

Reforzado antes con el extremo español Víctor Muñoz, el Liverpool ha pagado 125 millones de euros para contratar a Bradley Barcola, un extremo puro, desbordante, con suma velocidad, que ha salido de repente del París Saint-Germain. Ahí estaba el conjunto ‘red’ atento para ficharlo para recuperar la regularidad y el sitio perdido en el último año, más aún después de la salida de Mohamed Salah, que se fue al Trabzonspor.

7 – Ismail Saibari (Del PSV Eindhoven al Bayern Múnich):

Internacional marroquí, nacido en Terrassa, a sus 25 años da un salto gigantesco al Bayern Múnich, que ha abonado 50 millones de euros para el traspaso desde el PSV Eindhoven del centrocampista ofensivo y atacante. Su impacto ha sido inmediato en el Bayern Múnich. Dos partidos, dos asistencias y campeón de la Supercopa de Alemania.

8 – Savinho (Del Manchester City al Tottenham):

El vértigo del extremo brasileño pasa del Manchester City al Tottenham, a punto de descender el pasado curso, con una inversión de 350 millones de euros y ahora último de la clasificación después de las dos primeras jornadas de la liga inglesa, pese a que entre sus refuerzos está Savinho, por el que ha pagado 88 millones de euros.

9 – Nick Woltemade (Del Newcastle al Juventus):

Hace un año, el Newcastle pagó 75 millones de euros para fichar al fino delantero alemán de casi dos metros de altura, que llegó como uno de los jugadores más atractivos del mercado entonces y que ahora está devaluado. A sus 24 años, se va ahora cedido al Juventus, que abonará 3,5 millones de euros por su préstamo. Necesita revalorizarlo.

10 – Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Del Aston Villa al Chelsea):

Xabi Alonso, el entrenador español del Chelsea, ha apostado por el portero argentino, al que incluso dio la titularidad en el mismo día que se anunció su traspaso desde el Aston Villa al conjunto londinense, que rebusca su sitio entre los grandes. El campeón del mundo en Catar 2022 y finalista en 2026 con Argentina debutó ya el pasado domingo en el triunfo por 4-3 sobre el Brighton. Es un nuevo reto para el portero de 33 años.