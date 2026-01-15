El Benfica de Mourinho pierde ante el Porto y queda fuera de la Copa en un recibimiento hostil para el portugués

José Mourinho vivió una noche amarga en su regreso al Estadio do Dragão, donde su Benfica fue eliminado por el FC Porto en la Copa de Portugal

El FC Porto volvió a imponer su ley en el Estadio do Dragão y dejó fuera de la Copa de Portugal al Benfica de José Mourinho, al que derrotó por 1-0 en un intenso clásico del fútbol luso. El tanto decisivo llegó a balón parado y fue suficiente para que los dragones sellaran su pase a las semifinales, frustrando el regreso del técnico portugués a la que fue su casa.

Un gol a balón parado decide el clásico

El partido se resolvió pronto. En el minuto 16, el español Gabri Veiga ejecutó un saque de esquina preciso que encontró la cabeza del central polaco Jan Bednarek, quien remató con contundencia desde el área para batir al guardameta Anatoly Trubin. Ese tanto marcó el desarrollo del encuentro, obligando al Benfica a llevar el peso del juego sin encontrar el premio del gol.

Pese a disponer de mayor posesión y acercarse con insistencia al área rival, el conjunto lisboeta se topó una y otra vez con una defensa bien organizada y con las intervenciones decisivas del portero Diogo Costa.

Una noche amarga para Mourinho en su regreso

El duelo tenía un fuerte componente emocional por el retorno de José Mourinho a O Dragão, estadio donde inició su leyenda como entrenador. Sin embargo, el reencuentro estuvo lejos de ser idílico. El técnico fue recibido con un ambiente hostil por parte de la afición local, que no le perdona haber aceptado recientemente el banquillo del eterno rival.

Antes del pitido inicial, una pancarta con una caricatura del entrenador y mensajes irónicos dejó claro el clima que rodearía al portugués durante toda la noche.

Mourinho defiende a su equipo tras la eliminación

Tras el encuentro, Mourinho no ocultó su frustración. En declaraciones posteriores, insistió en que su equipo fue superior en el juego, aunque reconoció que el fútbol se decide en las áreas. Según el técnico, el Benfica controló el partido, pero pagó caro un error defensivo en una acción ensayada.

El entrenador luso también subrayó las dificultades que atraviesa el equipo por las bajas importantes y aseguró sentirse más decepcionado por sus jugadores que con ellos, destacando el esfuerzo realizado durante los noventa minutos.

Lesión y ocasiones desperdiciadas

La noche se complicó aún más para el Benfica con la lesión del colombiano Richard Ríos, quien tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso tras sufrir problemas en el brazo derecho, obligando a un cambio no previsto.

En la segunda mitad, los visitantes rozaron el empate en varias ocasiones claras, especialmente a través de Sidny Lopes y Tomás Araújo, pero la falta de puntería y la solidez defensiva del Porto evitaron cualquier reacción.

Mensaje del Porto y polémica posterior

Tras la victoria, el Porto no desaprovechó la ocasión para responder a unas declaraciones previas de Mourinho, quien había calificado al conjunto azul y blanco como “fácil de analizar”. El club publicó un mensaje breve pero contundente en redes sociales: “Fácil de analizar, difícil de vencer”, que rápidamente se volvió viral.

Un Porto sólido y un Benfica en crisis

Con este triunfo, el FC Porto se une a otros equipos ya clasificados para semifinales y reafirma su buen momento como líder de la liga portuguesa. En cambio, el Benfica queda eliminado de otra competición y aumenta la presión sobre Mourinho, en un contexto deportivo e institucional cada vez más complejo.

La Copa se esfuma para las águilas, mientras el Porto celebra una victoria que refuerza su candidatura a otro título nacional.