Coudet ya habla como técnico de River Plate y asume el reto: “No es una situación fácil, pero me gusta el desafío”

Eduardo Coudet admite que sustituir a Marcelo Gallardo en River Plate “no es una situación fácil”, pero asegura asumir el reto con ilusión y responsabilidad

El argentino Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de River Plate, iniciando así un nuevo capítulo en el banquillo del club tras la salida de la histórica figura de Marcelo Gallardo. El técnico, que hasta hace pocos días dirigía al Deportivo Alavés, firmó contrato hasta junio de 2027 y asumirá el desafío de devolver al equipo a los primeros planos del fútbol argentino.

Durante su presentación, el entrenador argentino se mostró ilusionado por el reto que supone dirigir al club de Núñez, aunque reconoció que reemplazar a Gallardo no es una tarea sencilla. El ahora exentrenador del Alavés destacó el legado que dejó su predecesor y aseguró que afronta esta nueva etapa con responsabilidad, entusiasmo y ambición deportiva.

El desafío de suceder a Marcelo Gallardo

Uno de los principales temas abordados durante la presentación fue el hecho de tomar el relevo del técnico más exitoso en la historia reciente de River. Coudet reconoció que la salida de Gallardo marca un momento delicado para la institución, pero dejó claro que su intención es mirar hacia adelante y comenzar una nueva etapa competitiva.

El entrenador explicó que lo primero que hizo tras aceptar la propuesta fue contactar personalmente con Gallardo para agradecerle sus palabras y mostrarle su respeto. Según explicó, el vínculo entre ambos siempre ha estado marcado por la admiración profesional y el respeto mutuo.

Coudet fue claro al admitir que la situación actual del club exige paciencia y trabajo. “No es sencillo reemplazar a alguien que consiguió tantos títulos, pero el fútbol siempre exige mirar al futuro”, señaló durante la conferencia de prensa.

Una idea futbolística ofensiva y protagonista

El nuevo entrenador dejó claro que su intención es construir un equipo que represente la identidad histórica de River Plate. Según explicó, el objetivo será formar un conjunto protagonista, ofensivo y competitivo, alineado con el estilo que históricamente ha identificado al club.

Coudet también envió un mensaje directo a los aficionados, asegurando que el apoyo del público será fundamental para recuperar la confianza del equipo. El técnico considera que el plantel cuenta con suficiente talento para revertir la situación actual y volver a competir por títulos.

River atraviesa un momento complicado tras una racha irregular en el campeonato local, donde el equipo acumuló 12 derrotas en los últimos 20 partidos, igualando una de las peores estadísticas del club en los últimos años. Esta situación terminó precipitando la salida de Gallardo.

Un plantel con potencial para revertir la situación

A pesar del contexto, Coudet se mostró optimista respecto al grupo de jugadores que tendrá a su disposición. El entrenador aseguró que el plantel posee calidad suficiente para recuperar su mejor nivel, aunque reconoció que será necesario tiempo y trabajo para lograrlo.

El técnico insistió en la importancia de que todo el entorno del club se mantenga unido para superar este momento. Según sus palabras, River necesita “reiniciar” su dinámica competitiva para volver a ser el equipo dominante que ha sido en los últimos años.

La trayectoria de Coudet antes de llegar a River

Antes de asumir este nuevo desafío, Coudet desarrolló una extensa carrera como entrenador en distintos países. Su etapa más reciente fue en el Deportivo Alavés, donde logró mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol español.

El argentino inició su camino en los banquillos en Rosario Central, club en el que también jugó como futbolista. Posteriormente dirigió a Racing Club, donde conquistó la Superliga argentina 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019.

También acumuló experiencia internacional en equipos como Celta de Vigo, Internacional y Atlético Mineiro, ampliando su trayectoria en distintas ligas del continente.

Un debut que marcará el inicio de la nueva era

El primer compromiso oficial de Coudet al frente de River será como visitante frente a Huracán. Días después, tendrá su estreno en el estadio Monumental contra Sarmiento de Junín, donde buscará comenzar con buen pie su etapa en el club.

Así comienza una nueva era en River Plate, con Coudet al mando y el desafío de mantener la competitividad de uno de los equipos más importantes de Sudamérica tras el ciclo más exitoso de su historia reciente.