El FC Porto denuncia a Luis Suárez por un gesto dirigido al árbitro

El gesto de Luis Suárez tras su gol en la semifinal de la Taça de Portugal ha abierto un frente disciplinario que podría acarrearle una dura sanción

El Sporting golpeó primero en las semifinales de la Taça de Portugal tras imponerse por 1-0 al FC Porto en el Estadio José Alvalade. El equipo dirigido por Rui Borges logró una mínima pero valiosa ventaja que deberá defender el próximo 22 de abril en el Estádio do Dragão, donde se decidirá el finalista.

El encuentro fue cerrado, intenso y con pocas ocasiones claras, fiel al equilibrio que suelen mostrar dos de los clubes más dominantes del fútbol portugués en los últimos años.

Luis Suárez, decisivo desde los once metros

El único tanto del partido llegó en el minuto 62. Una falta dentro del área de Seko Fofana sobre Morten Hjulmand terminó en penalti, y el colombiano Luis Javier Suárez no falló desde el punto fatídico. Con sangre fría, transformó la pena máxima y desató la euforia en las gradas lisboetas.

El delantero atraviesa una temporada sobresaliente, con 30 goles en 38 partidos, cifras que lo consolidan como uno de los nombres propios del curso en Portugal. Sin embargo, su actuación no solo fue noticia por el gol.

El gesto que desató la polémica

Tras marcar, Suárez miró a una de las cámaras de la transmisión oficial e hizo un gesto que en el entorno del Porto fue interpretado como una acusación de “robo” hacia el árbitro Cláudio Pereira. La acción provocó la inmediata reacción del presidente portista, André Villas-Boas, quien anunció la presentación de una queja formal ante la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Villas-Boas aseguró que el gesto constituye una ofensa directa al equipo arbitral y recordó un episodio personal en el fútbol chino por el que fue sancionado. El dirigente cuestionó públicamente si el reglamento disciplinario se aplicará con el mismo rigor en este caso.

Posible sanción de hasta ocho partidos

El caso ahora queda en manos del Consejo de Disciplina de la FPF. El desenlace dependerá en gran medida de lo que el colegiado haya reflejado en el acta oficial, ya que el organismo suele priorizar ese documento sobre las imágenes televisivas.

Según el artículo 153.º del reglamento disciplinario de la competición, los gestos considerados ofensivos hacia miembros del equipo arbitral pueden acarrear una suspensión de entre dos y ocho partidos, además de una multa económica. En caso de que se confirme la infracción, el castigo podría afectar de manera significativa al Sporting en la recta final de la temporada.

Cruce de declaraciones entre presidentes

Desde el lado verdiblanco, el presidente Frederico Varandas rechazó las acusaciones y defendió al delantero. Consideró que la denuncia responde a una estrategia para desviar la atención del resultado deportivo.

El técnico Rui Borges, por su parte, restó importancia al episodio y afirmó no haber visto el gesto en cuestión, subrayando que el carácter competitivo del jugador no debe confundirse con una falta de respeto.

Todo se decidirá en Oporto

Más allá de la controversia, la eliminatoria sigue abierta. El Porto buscará remontar en su estadio y convertir la vuelta en una noche decisiva. Mientras tanto, el Sporting defiende una ventaja mínima que, aunque corta, puede ser determinante.