David Goldar, capitán del Pafos: "Poder decir que Luis Enrique me hizo debutar en Primera me hace sentir muy orgulloso"

El central gallego, criado en la cantera del Celta de Vigo, atiende a ESTADIO Deportivo desde Chipre

David Goldar llegó al Pafos FC el verano de 2023, después de que el cuadro chipiotra pagase 500.000 por su traspaso al Burgos CF. Desde entonces, el futbolista gallego se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo, con el que ha conquista dos títulos, la Copa y la liga.

Criado en la cantera del Celta de Vigo, debutó en el primer equipo de la mano de Luis Enrique, para marcharse en 2016 a la Ponferradina. Más tarde pasó por el Pontevedra, el Cornellá, el Nàstic y el Ibiza, llegando al Burgos en enero de 2023.

Goldar atiende a ESTADIO Deportivo desde Pafos, donde está muy asentado y es pieza angular del equipo, habiendo sido nombrado en el once ideal de la temporada pasada en la liga chipriota en la gala del deporte de Chipre, un reconocimiento que para él "significa que estoy a gusto, que las cosas me están yendo bien en este país y que hay reconocimiento. Y muy agradecido por ello, muy contento, la verdad".

- ¿Cómo acaba un futbolista español, que estaba a gusto en su club, en Chipre?

Es verdad que estaba muy a gusto. Tú lo has dicho, estaba muy a gusto en Burgos. Y yo creo que se da una situación… Bueno, sí que es cierto que estábamos explorando un poco el mercado por unas circunstancias vivenciales, más que nada.

Al final, ya es una edad, ya compites en una liga... Y quizás estaba buscando una experiencia, un siguiente paso, intentar buscar algo que me llegase. Y es cierto que todo nace a raíz de una llamada de Juan Carlos Carcedo, que inicia en este proyecto. Y ya, a final de mercado, él cree que tiene la necesidad de un jugador de mi perfil. Y, bueno, él me llama a mí personalmente, y a partir de ahí empiezas a encadenar todo para que llegue. Luego, gracias a la ayuda de Micho en Burgos, también el Pazos paga un traspaso.

Creo que se da una serie de condicionantes profesionales y personales que hace que yo llegue a Chipre, que para mí era una liga desconocida, la verdad, no te voy a engañar.

- ¿Qué tal es la liga chipriota?

Es cierto que no es una liga que se vea mucho fuera. Creo que no venden sus derechos de imagen al extranjero. Entonces, es una liga un poco hermética en ese sentido, a excepción de las competiciones europeas, que son lo que te da un poco más de visibilidad. Y este año tenemos tres equipos, el año pasado tuvimos dos. Pero cuando llegas aquí, pues sí que te das cuenta de que hay muy buen nivel. Quizás no está tan bien organizado, obviamente, como lo que es la liga española, como lo que es Segunda a nivel de ese profesionalismo que ellos tienen, pero hay seis clubes que suelen competir por el playoff por la liga, que son seis clubes muy potentes, con muy buenos jugadores, muy buen presupuesto, muy buena afición, muy buenas instalaciones.

Es una liga que es mucho más de transición, mucho más física que España, pero es una liga muy atractiva, muy divertida. Sobre todo, como te digo, el último tramo de la liga, donde queda un playoff con unos equipos mucho más potentes, es una liga muy divertida y muy atractiva.

- Este fin de semana es el Villarreal-Betis, un Villarreal al que ganasteis en Champions, ¿qué consejos le darías al equipo verdiblanco para ganarle?

No, consejos al Betis no me atrevo a darle ninguno. A ningún jugador ni al club. Para nosotros haber ganado ese partido fue un punto de inflexión. Es decir, vale, el Pafos va en serio también. No está en la Champions, con el mérito que ya tiene entrar a la competición, sino que está compitiendo dentro de ella. Entonces, yo creo que tener una victoria, tener seis puntos a esta altura de la competición y, sobre todo, enfrentarse a un rival de esa entidad y competir como lo hemos hecho, es para sentirse muy orgulloso de lo conseguido.

- ¿Crees que todo futbolista vale para hacer lo que tú has hecho? Es decir, irse a lo desconocido, a una liga desconocida para el gran público aquí en España

No, seguro que no. O sea, incluso seguro que yo mismo, en algún otro momento o siendo más joven, posiblemente no hubiese tenido esta adaptación. Primero, hay que entender que existe el factor suerte también. A veces es simplemente que vaya bien en lo colectivo para que en lo personal también te sientas bien. Que tengas la suerte de encontrar compañeros con los que puedas coincidir mejor. Pero yo he de decir, en mi experiencia personal, que a la altura que me llegó, ese éxito es fruto de un poco de haber ya tenido una experiencia, un bagaje, haber trotado mucho mundo, mucha calle, para entender un poco cómo funciona.

El primer año que llegamos, que yo llegué aquí, según el CIS, éramos el club con más nacionalidades. En el club eran 50 trabajadores y todo, nacionalidades... En el vestuario teníamos, si no me equivoco, 16 nacionalidades. Es muchísimo. Eso implica pues cada madre, cada padre, pero cada cultura, cada religión, cada manera de ver el fútbol. Entonces, para mí, uno de los factores más importantes, o sea, la adaptación para mí es un reflejo de la inteligencia. Entonces, yo creo que sí, que poder adaptarse, poder saber entrar en un entorno como este, hacerte fuerte en él y ser capaz de, hoy puedo decir que soy capitán en este club, para mí es algo de lo que siento muy orgulloso, de verdad, no solo por lo deportivo. Porque sé que eso requiere... No todo el mundo se adapta. He visto muchos compañeros que no han sido capaces, han llegado y se han ido. Y sí, requiere de un esfuerzo, de una capacidad que también me siento muy orgulloso de ella, a la par que de lo deportivo, la verdad.

- ¿Qué te parece lo que está haciendo Giráldez, un técnico de la cantera sacando muchos chavales de la casa?

Me encanta. Yo he vivido una época muy buena también en el Celta. De hecho, yo he tenido dos entrenadores en primer equipo, en el periodo que yo estaba en el filial, que fueron Luis Enrique y el Toto Berizzo, de los cuales me siento muy agradecido de poder haber jugado con ellos, entrenado con ellos. Poder decir que Luis Enrique me hizo debutar en primera división, para mí, me hace sentir muy orgulloso también. Del Toto Berizzo aprendí muchísimas cosas, pero era otra etapa también. Yo creo que ahora están teniendo una etapa muy bonita en el sentido de pertenencia, de jugadores de casa, de entrenador de casa, de crear una comunidad con la afición muy chula, que eso sí que es precioso.

Yo creo que los que ahora lo están viviendo, no sé si lo valorarán con el tiempo, pero esa sensación de pertenencia, de defender a tu vecino, de defender a la gente que está a tu lado, es muy bonita, es muy bonita. Yo creo que sí, sobre todo cuando ya estás emigrante por ahí y te toca defender otras banderas. Y al final, como es mi caso, me acabo sintiendo feliz y contento y orgulloso de defender a la gente por lo bien que me trata. Hacer eso en casa, con la gente con la que te criaste, tiene que ser una sensación muy bonita.

- ¿Qué tal ha sido trabajar con Juan Carlos Carcedo y qué tal ha sentado su marcha (se ha ido al Spartak de Moscú?

Para mí, un placer. Un placer y un orgullo en todos los sentidos, en lo profesional y en lo personal. He aprendido muchísimo, he crecido con él muchísimo, es el entrador con el que más tiempo he pasado. En España ya le conocía y hemos trabajado juntos y ahora en Chipre, en este periodo. Entonces, sin duda alguna, es el entrador con el que más tiempo ha pasado, con lo cual es más influyente, porque también hemos tenido mucho éxito juntos. Entonces, muy agradecido.

Ahora ha tomado la decisión de irse al Spartak, creo que es una oferta que no he podido rechazar, pero una muy buena oferta y es un proyecto al que le apetecía embarcar si está en su derecho. Creo que aquí le he dejado un listón muy alto, en Pafos y ha hecho historia con este club. Desearle la mejor de las suertes y poco más que decir, la verdad.

- ¿Qué tal la llegada de Albert Celades?

Todos los cambios generan siempre un poco de incertidumbre, más el futbolista, que a veces es cabezón de nacimiento. Y creo que tanto él como su cuerpo técnico han llegado y han sido capaces de, en muy poquito tiempo, generar una continuidad de las cosas que veníamos haciendo muy bien con Juan Carlos y aportar e intentar enfocar su idea hacia lo que ellos quieren. Y lo hemos conseguido. Hemos jugado un partido a dos días de entrenamiento desde que ha llegado... Se han visto cambios en la manera de jugar, se han visto estructuralmente, tácticamente más o menos, en posicionamiento, una cosa similar, pero se han visto cambios. Se han visto cambios que es muy difícil y sobre todo que los jugadores sean capaces de adaptarse tan rápido a ello, que él sea capaz de adaptarse a nosotros. Para mí es digno de admirar y hasta el momento, la verdad, hace muy bien. Muy poquitos días llevamos, ya te digo, y ahora entramos en una fase de partidos muy exigentes.

- Con Celades ha llegado Juan José del Ojo como preparador físico. Va de aquí, de Sevilla. ¿Qué tal con él? ¿Os aprieta? ¿Os da mucha caña?

Sí, aprieta, aprieta. Andaluz también ¿eh? El inglés también es del sur, lo tiene, pero muy bien, porque es muy... Siento mucha personalidad, siento mucha energía. No le hace falta nada para que lo sigamos, para que con su energía, con lo que dice, cómo lo transmite, sabes lo que tienes que hacer y sabes en un primer momento lo que te quiere transmitir. Me gusta, me gusta.

Siento muchísima personalidad, siento que es un tío muy seguro y que nos va a dar esa continuidad o esa mejora en el aspecto físico que necesitábamos si queremos competir en... Estar compitiendo a alto nivel en tres competiciones.

El Pafos FC es segundo a dos puntos del líder con un partido menos, pero el equipo espera pelear por todos los títulos hasta el final.