Gabri Veiga sufre una lesión de tobillo y frena su gran estado de forma

Gabri Veiga sufre un esguince de tobillo derecho y queda fuera de acción en el Porto, poniendo en duda su continuidad en los próximos partidos

Gabri Veiga está dejando una excelente impresión en su vuelta a Europa con el Porto durante el primer tramo de la temporada. El centrocampista gallego, que antes de su aventura en Arabia Saudí estaba en la mira de los principales clubes del continente, ha demostrado su calidad y capacidad de adaptación en el fútbol portugués. Su retorno ha generado interés renovado entre equipos como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG o Chelsea, aunque su salida del Dragão no será sencilla ni económica.

Sin embargo, el jugador ha sufrido un contratiempo que podría retrasar su continuidad en Portugal: un esguince de tobillo derecho, que lo obligó a retirarse del terreno de juego y mantenerlo alejado de la acción durante un tiempo indeterminado.

Semana complicada y lesión inesperada

El pasado jueves, durante el partido de la Copa Portuguesa frente al Vitória de Guimarães, Veiga abrió el marcador al minuto 8, pero poco después tuvo que ser sustituido por Rodrigo Mora al descanso. Según el comunicado oficial del Porto, el español será evaluado por el Departamento de Salud del club para determinar la extensión de la lesión. Esta situación frustra sus aspiraciones de continuar brillando tras su regreso a la élite europea.

De Arabia Saudí a la vuelta a Europa

Gabri Veiga fue protagonista de un traspaso muy comentado en 2023 al Al Ahli de Arabia Saudí, que generó debates por anteponer la oferta económica al desarrollo deportivo. A pesar de firmar hasta 2026, el gallego decidió regresar al fútbol europeo tras acumular experiencia y coronarse en la Champions asiática. Su fichaje por el Porto, que supuso unos 15 millones de euros más variables, implicó renunciar a gran parte de su salario árabe para volver a la máxima competición continental, con un contrato hasta 2030.

En sus declaraciones, Veiga reconoció la diferencia entre ambos mundos: “Llegar al Porto fue un paso muy importante en mi carrera. Son dos realidades muy distintas, Europa y Arabia Saudí. Allí estaba con grandes jugadores, pero la competición es diferente”. También recordó su traspaso desde el Celta, una decisión que cambió su carrera: “Fue difícil, pero la elección fue correcta”.

Rendimiento destacado en el Porto

Antes de la lesión, Gabri Veiga había disputado 17 partidos en todas las competiciones, superando los 800 minutos de juego, con 4 goles y 4 asistencias. Su rendimiento ha sido sólido, convirtiéndose en indiscutible para el técnico Farioli y ausentándose únicamente ante el Sporting el 30 de agosto. En el duelo contra el Vitória SC, su actuación recibió una valoración de 8 en Sofarescore, demostrando que estaba recuperando su mejor nivel.

Un futuro prometedor en riesgo

La lesión del tobillo derecho complica la continuidad de Veiga en su temporada de consolidación europea, justo cuando estaba demostrando todo su potencial en el Porto. La expectativa ahora se centra en la recuperación del jugador y en cómo el club luso manejará la situación para mantenerlo en su mejor forma de cara a la segunda mitad de la campaña y los compromisos internacionales.