El gesto de Neymar que hizo estallar al presidente del Remo: “Neymar es un vagabundo”

La clasificación del Santos quedó en un segundo plano por culpa de Neymar. El brasileño respondió a los insultos de la afición con gestos provocadores, acabó enfrentándose a los jugadores del Remo y recibió una dura crítica del presidente del club rival

Neymar volvió a demostrar que es capaz de cambiar un partido... y también de convertirse en el gran protagonista cuando el balón deja de rodar. El delantero del Santos fue decisivo en la victoria ante el Remo en la Copa de Brasil, pero la clasificación terminó con una imagen cargada de tensión, provocaciones y enfrentamientos.

El internacional brasileño no participó como titular, aunque apenas necesitó unos minutos sobre el césped para dejar su sello. Saltó al terreno de juego tras el descanso y, en apenas media hora, asistió a Rony en el único gol del encuentro, una acción que dio el pase al Santos.

Un ambiente hostil desde el primer minuto

La visita a Belém ya se presentaba complicada antes incluso de que comenzara el partido. Neymar fue recibido entre silbidos y cánticos despectivos por parte de la afición del Remo, que convirtió al brasileño en el principal objetivo de sus críticas durante toda la noche.

Tras el gol del Santos, el atacante respondió a la presión de la grada. Al abandonar el terreno de juego lanzó besos hacia los aficionados locales, un gesto que terminó de encender los ánimos en un estadio que llevaba todo el encuentro pendiente de cada uno de sus movimientos.

Sin embargo, lo peor todavía no había llegado.

Cuando el partido ya había terminado, Neymar perdió la calma. En el túnel de vestuarios se encaró con varios futbolistas del Remo y comenzó a gritarles "¡Eliminados, eliminados!", protagonizando una escena que rápidamente empezó a circular por las redes sociales. Las imágenes muestran a un Neymar muy alterado, respondiendo tanto a los rivales como al ambiente que se había vivido durante todo el encuentro.

Las provocaciones del brasileño encontraron una respuesta inmediata desde el propio club local. Antonio Carlos Teixeira, presidente del Remo, no ocultó su indignación y cargó con dureza contra el jugador del Santos. "Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar", afirmó visiblemente enfadado. Las palabras del dirigente brasileño añadieron todavía más leña al fuego en una noche que terminó completamente desbordada.

Una salida entre tensión y protestas

Ni siquiera cuando abandonó el estadio terminó la polémica. El vehículo en el que viajaba Neymar fue zarandeado por varios aficionados del Remo, molestos por los gestos del delantero durante el partido y por su actitud tras el pitido final.

Lo que debía ser una noche para celebrar el pase del Santos acabó convirtiéndose en un nuevo episodio polémico protagonizado por Neymar. Su asistencia volvió a demostrar que sigue siendo un futbolista diferencial, pero su comportamiento fuera del juego volvió a abrir el debate sobre una figura que, una vez más, acaparó todos los focos por motivos muy distintos a los deportivos.