Jugadores a seguir en el Clausura mexicano: Desde Martial hasta un español que no es Canales, Oliver ni Sergio Ramos

Aunque ya no esté Sergio Ramos, son muchos los jugadores que hacen atractivo la Primera división del fútbol azteca, algunos unos veteranos del fútbol europeo y otros jóvenes promesas locales que están cerca de dar el salto al Viejo Continente

Tras la conclusión del torneo Apertura 2025 que se llevó Toluca, ahora ha dado comienzo el torneo Clausura 2026 en México, uno de los dos campeonatos en los que se divide la liga mexicana (Liga MX), el cual arrancó este viernes 9 de enero con su primera jornada y tiene muchos futbolistas de los que estar pendiente y que hacen atractiva la competición.

La liga mexicana mezcla viejas glorias del fútbol europeo con jóvenes promesas nacionales que darán el salto al viejo continente más pronto que tarde. Uno de los jugadores a seguir esta temporada es ya un clásico allí, como el francés Gignac, que a sus 40 años buscará cerrar su carrera en Tigres con el título, aunque la edad pesa, ya que la temporada pasada solo marcó dos goles en 20 partidos.

Otro francés, ex del Sevilla FC, es otro de los nombres propios del campeonato. Anthony Martial se ha convertido en una de las referencias de Rayados de Monterrey, sobre todo tras la salida hace algunas semanas de Sergio Ramos.

A sus 30 años, Martial tendrá que despejar todas las dudas que hay sobre él en Monterrey debido a su bajo rendimiento en el torneo anterior, el Apertura de 2025, donde disputó sólo 382 minutos en 12 partidos. No hay que olvidar que en Rayados hay otros jugadores destacados como Óliver Torres, Lucas Ocampos o Sergio Canales, todos con pasado en LaLiga española.

En cuanto a la estrella local del torneo, Gilberto Mora es la gran esperanza del fútbol mexicano. Un joven de poco más de 17 años que está llamado a comandar a la selección de su país en un futuro no muy lejano. El jugador de Tijuana quiere asentarse en la máxima categoría del fútbol azteca y espera que esta temporada sea la suya, no estando su venta a un club de Europa muy lejos. De hecho, se habla incluso de un interés del Real Madrid por la perla mexicana.

Más contrastado está el español Álvaro Fidalgo, que llegó al América en 2021 y en 2024 logró la nacionalidad mexicana. El español fue fundamental para que, junto al entrenador brasileño André Jardine, las 'Águilas' ganasen el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024. Con más de 200 partidos en la Liga MX, este año ya puede ser seleccionado por la Selección mexicana que entrena Javier 'el Vasco' Aguirre, por lo que no es descartable que esté en el Mundial de 2026 defendiendo a México en lugar de a España.