Mourinho deja clara su decisión y espera movimientos del Benfica

Mourinho deja claro que quiere seguir en el Benfica, pero su continuidad depende de la decisión del club lisboeta

José Mourinho ha comenzado a despejar las dudas sobre su continuidad en el Benfica. Tras la reciente victoria por 2-0 frente al Nacional, el técnico dejó entrever que su intención es seguir liderando el proyecto la próxima temporada. Sin embargo, también subrayó que la decisión definitiva dependerá del club y no únicamente de su voluntad.

Una decisión condicionada por el club

El entrenador portugués fue claro al explicar su postura: su continuidad estará ligada a lo que decida la directiva. A sus 63 años, mantiene intacta su ambición competitiva y su deseo de seguir en la élite. No obstante, dejó claro que no se trata de una cuestión económica, sino de confiar en un proyecto deportivo sólido y estable.

En este sentido, Mourinho no ha exigido grandes inversiones, sino garantías de crecimiento y respaldo institucional. Su mensaje transmite una idea clara: quiere seguir, pero bajo un entorno que le permita trabajar con seguridad.

Un impacto notable desde su llegada

Desde que aterrizó en Lisboa el pasado mes de septiembre, tras su etapa en el Fenerbahçe, Mourinho ha conseguido revitalizar al equipo. El Benfica ha recuperado competitividad y orden táctico, sentando las bases de un proyecto que aspira a consolidarse tanto a nivel nacional como internacional.

Curiosamente, su llegada estuvo marcada por un giro inesperado: fue precisamente el Benfica quien dejó fuera a su anterior equipo en la fase previa de la Champions, un episodio que terminó abriéndole las puertas del banquillo lisboeta.

Planificación enfocada en el futuro

Con la mirada puesta en la pr��xima campaña, el técnico ya trabaja en la planificación. Uno de los pilares de su idea pasa por potenciar la cantera. Ante un calendario exigente y la posible ausencia de jugadores por compromisos internacionales, su intención es dar protagonismo a jóvenes talentos capaces de aportar frescura y profundidad a la plantilla.

Este enfoque responde a la necesidad de construir un equipo más amplio y competitivo, capaz de afrontar varios frentes sin perder rendimiento.

Contrato y posibles escenarios

Actualmente, Mourinho firmó un acuerdo que cubre lo que resta de temporada y una campaña adicional. A nivel deportivo, los resultados están siendo positivos: el equipo compite en liga y ha mostrado una versión sólida en Europa, aunque cayó en eliminatorias exigentes.

Según diversas informaciones, el técnico estaría abierto a negociar una mejora o ampliación de contrato, con la intención de asentarse en el club. Sin embargo, desde la directiva, encabezada por Rui Costa, no existe urgencia por tomar una decisión inmediata.

Un futuro aún por resolver

Todo apunta a que el desenlace se conocerá una vez finalice la temporada. Si ambas partes logran alinear sus intereses, Mourinho continuará al frente del Benfica. En caso contrario, no se descarta una salida en verano.