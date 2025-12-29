Nueva exhibición de Luis Suárez con un 'hat-trick' y ya es el 'pichichi' de Portugal

Luis Suárez lidera al Sporting de Lisboa con un hat-trick que lo consolida como máximo goleador de la Liga portuguesa

Luis Javier Suárez se convirtió en la gran figura del Sporting de Lisboa tras liderar la victoria por 4-0 frente al Rio Ave en la fecha 16 de la Liga de Portugal. El colombiano, fichado este verano por 22,2 millones de euros, firmó un hat-trick que reafirma su estatus como uno de los máximos goleadores de la temporada.

El exdelantero del Almería inició su exhibición en el minuto 34. Tras un saque de esquina servido por Maxi Araújo y un remate previo de João Simões, Suárez remató con el pecho libre de marca para adelantar al Sporting. Inicialmente se dudó si había tocado el balón con la mano, pero la repetición confirmó la validez del tanto. Durante la primera mitad, Suárez también intentó otros remates, incluido un cabezazo que pasó cerca del arco, mostrando su constante amenaza ofensiva.

En la segunda mitad, Suárez continuó brillando. Al minuto 53, cedió un pase preciso a Maxi Araújo, quien definió con clase ante el portero para el segundo gol del Sporting. Apenas siete minutos después, al 60', el colombiano volvió a aparecer en el área para rematar un cabezazo tras un córner lanzado por Trincão, estableciendo el tercero. Acto seguido, en el 61', aprovechó un rechace del arquero Cezary Miszta tras un remate de Trincão para completar su hat-trick.

Con estas acciones, Suárez llegó a 18 goles en la temporada con el Sporting, incluyendo 14 en Liga, empatando con Pavlidis del Benfica en la cima de los goleadores de la Liga portuguesa 2025.

Impacto en la clasificación y rendimiento del equipo

El triunfo coloca al Sporting segundo en la tabla con 41 puntos, a solo dos del líder, Oporto, que aún tiene un partido pendiente. La actuación de Suárez no solo reforzó su liderazgo goleador, sino que también permitió a los leones mantener una sólida ventaja sobre el Benfica, tercero con 36 puntos. Además, su participación en el gol de Maxi Araújo evidencia su capacidad para generar oportunidades más allá de la anotación personal.

Ausencias y contexto del rival

El Rio Ave tuvo que afrontar el encuentro sin su delantero estrella, Clayton, tercer máximo goleador del campeonato con 10 tantos, lo que limitó sus opciones ofensivas frente a la contundente actuación del Sporting. La superioridad del conjunto dirigido por Rui Borges se evidenció en cada acción y reflejó el buen momento de Suárez y su equipo.

Luis Suárez, consolidado en Portugal

Con este hat-trick, Luis Suárez confirma su excelente adaptación a la Liga portuguesa tras su llegada desde España. Además, su racha goleadora continúa, sumando ya cuatro goles en las últimas tres jornadas, consolidándose como el referente ofensivo del Sporting y uno de los atacantes más temidos del campeonato.